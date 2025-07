Deal vom Tisch! Arnautovic wird kein Rapidler

Es hatte sich bereits die vergangenen Tagen abgezeichnet, nun bestätigt auch Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer: Marko Arnautovic wird nicht zum SK Rapid wechseln.

Die Schlagzeilen überschlugen sich in den letzten Wochen, nachdem durchgesickert war, dass die Hütteldorfer mit dem ÖFB-Stürmer in Verhandlungen getreten sind. Bis zu drei Millionen Euro hätte Arnautovic bei Rapid verdienen können, auch das Präsidium soll grünes Licht gegeben haben, damit der Rekord-Deal zustande kommen sollte.

Rapid-Trainer Peter Stöger äußerte sich am vergangenen Mittwoch im Rahmen des Trainingslagers in Freistadt über die Verhandlungen: „Wir nehmen das Thema mit Marko Arnautovic zur Kenntnis. Es ist aber schon so, dass er in einem anderen Gehaltsregal unterwegs sein kann, wenn er das möchte.“

Wie Katzer nun erklärt, ist der Deal endgültig geplatzt. „Ich möchte vorab betonen, dass wir sowohl mit Marko Arnautović als auch seinem Management sehr gute, professionelle und wertschätzende Gespräche geführt haben. Mir persönlich und uns als Klub war wichtig, eine mögliche Chance auf die Verpflichtung von einem der besten österreichischen Fußballer der jüngeren Geschichte nicht auszulassen. Es war von Anfang an klar, dass Marko aufgrund seiner Qualitäten und seines Standings im europäischen Fußball von mehreren Klubs mit einem größeren finanziellen Background als wir ihn haben, umworben werden wird.“

„Priorität hat für uns nach wie vor, möglichst rasch eine fertige und schlagkräftige Mannschaft für die ersten Aufgaben der bevorstehenden Saison zu formen. Daher haben wir uns darauf verständigt, die Gespräche nicht mehr fortzusetzen. Wir danken Marko für sein grundsätzliches Interesse und wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Laufbahn. Bei uns in Hütteldorf wird er auf alle Fälle als Gast stets herzlich willkommen sein“, so Katzer in einer Aussendung weiter.

