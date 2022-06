Deal vor Abschluss! ManCity vor nächstem Millionen-Transfer

Manchester City steht nach der Verpflichtung von Erling Haaland vor dem nächsten Millionentransfer. Die „Skyblues“ haben laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits alle Vertragsdetails mit Kalvin Phillips geklärt.



Der englische Mittelfeldspieler wird demnach in Kürze von Leeds United nach Manchester wechseln. Die Ablösesumme soll rund 42 Millionen Pfund (knapp 48,8 Millionen Euro) betragen. Leeds United mit Trainer Jesse Marsch soll im Gegenzug Talent Darko Gyabi (18) für rund 5 Millionen Pfund vom englischen Meister bekommen.

Manchester City and Leeds have now all paperworks ready to be signed for Kalvin Phillips deal. Personal terms already agreed – Kalvin only wanted City move. 🔵🤝 #MCFC

City and Leeds are also closing on Darko Gyabi separated deal – he’s joining Leeds on permanent move worth £5m. pic.twitter.com/wr9N22Di4x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022