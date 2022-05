Deal vor Vollzug: Haaland offenbar in Manchester eingetroffen

Die Unterschrift von Starspieler Erling Haaland beim englischen Meister Manchester City steht einem Bericht der BBC zufolge kurz bevor.

Der 21-Jährige, dessen Wechsel von Borussia Dortmund nach England feststeht, sei in Manchester eingetroffen, um die „Details zu finalisieren“, hieß es in einem Bericht des britischen Senders am Mittwoch. Im Anschluss geht es für Haaland mit Norwegen in der Nations League weiter, am 2. Juni trifft er mit seinem Nationalteam auf Serbien.

Am 10. Mai hatte der BVB die grundsätzliche Einigung auf einen Transfer mit Manchester City verkündet. Der Klub von Trainer Pep Guardiola feierte am vergangenen Sonntag den erneuten Gewinn der Meisterschaft in der Premier League. Haaland konnte Dortmund für die geschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen.

(DPA)

Bild: Imago