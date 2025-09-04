Debüt von Lokonga und Vieira: HSV verliert gegen Hannover

Beim Debüt der beiden Last-Minute-Neuzugänge Albert Sambi Lokonga und Fabio Vieira hat der Hamburger SV sein Testspiel gegen Aufsteiger Hannover 96 mit 1:3 (0:2) verloren. Die beiden vom Premier-League-Spitzenklub FC Arsenal zum Aufsteiger gewechselten Mittelfeldspieler wurden in der 64. Minute eingewechselt, konnten die Niederlage auf einem Trainingsplatz am Volksparkstadion aber nicht mehr verhindern.

Für den Zweitliga-Spitzenreiter aus Hannover trafen Waniss Taibi (41.), Jannik Rochelt (44.) und Kolja Oudenne (61.). Für den HSV, der in der Länderspielpause ohne seine Nationalspieler antrat, konnte Robert Glatzel per Elfmeter nur noch verkürzen (73.).

Der HSV war nach dem Aufstieg mit einem 0:0 bei Borussia Mönchengladbach und einer deutlichen Derby-Niederlage gegen den FC St. Pauli (0:2) in die Bundesliga gestartet. Als Reaktion hatte der Traditionsverein am letzten Tag der Transferperiode am Montag Lokonga und Vieira verpflichtet – das Duo soll das bisher lahmende Offensivspiel des HSV beleben.

