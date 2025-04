Debütant bei den „Bullen“: So starten Salzburg & Blau-Weiß Linz

Am heutigen Sonntag stehen in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwei Duelle in der Meistergruppe an.

Das sind die Aufstellungen der frühen Partie zwischen Red Bull Salzburg und Blau-Weiß Linz. Bei den „Bullen“ startet Debütant Valentin Sulzbacher (20).

Die ADMIRAL Bundesliga heute ab 14:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

Salzburg – Blau-Weiß Linz (live auf Sky Sport Austria 1)

Austria Wien – Wolfsberger AC (ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1)

Aufstellungen ab ca. 16:05 Uhr abrufbar!

Bild: GEPA