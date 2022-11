Debütant Prass in ÖFB-Startelf gegen Andorra

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Fußball-Nationalteam startet das Testspiel am Mittwoch (18.00 Uhr) in Malaga gegen Andorra mit Alexander Schlager im Tor und Debütant Alexander Prass in der Startformation.

David Alaba sitzt im ersten Duell mit dem Zwergstaat ebenso auf der Ersatzbank wie Marko Arnautovic. Als Kapitän führt Marcel Sabitzer die ÖFB-Auswahl aufs Feld.

Die Viererabwehr bilden Eindhoven-Legionär Phillipp Mwene in seinem zweiten Länderspiel, Gernot Trauner, Stefan Posch und Maximilian Wöber. Im Mittelfeld-Zentrum agieren Florian Grillitsch, Xaver Schlager und Sabitzer. Als Solospitze setzte Teamchef Ralf Rangnick wie erwartet auf Michael Gregoritsch. Der Freiburg-Goalgetter wird an den Flügeln von Florian Kainz und Sturm-Graz-Youngster Prass unterstützt.

Der Außenseiter wird indes von Routinier Marcio Vieira angeführt, die meisten der aufgebotenen Profis sind in der heimischen Liga aktiv.

(APA./Red.)

Beitragsbild: GEPA.