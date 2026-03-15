Debütanten-Tor & schneller Ausgleich: Rasanter Start im Topspiel

Spektakulärer Beginn beim Meistergruppen-Duell zwischen Austria Wien und Sturm Graz (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria!): Auf die FAK-Führung durch einen Startelf-Debütanten folgte nur Minuten später der Ausgleich des amtierenden Champions!

Schon nach knapp 30 Sekunden erzielte Liga-Startelfdebütant Matteo Schablas die Führung der „Veilchen“: Er traf nach einem schnellen Vorstoß sowie einem Assist von Abubakr Barry.

1:0 Matteo Schablas (1.)

Rozga gleicht gegen Austria aus

Doch nur rund sechs Minuten später folgte die Antwort der Grazer: Filip Rozga setzte nach einem abgewehrten Jatta-Abschluss entscheidend nach. Der 19-jährige Profi bescherte Sturm so den Ausgleich. Die Partie blieb auch danach temporeich: Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte wurde die vermeintliche zweite Führung durch Johannes Eggestein wegen Abseits aberkannt.

1:1 Filip Rózga (7.)

(Red.)

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