Dedic über Leao: „Wird ein gutes Duell zwischen mir und ihm“

Amar Dedic sah sich das Spiel gegen den TSV Hartberg nur von der Seitenlinie an. Die Pause in der Bundesliga war im Hinblick auf das Finalspiel in der Champions League gegen den AC Milan zwischen dem Spieler und dem Trainer abgemacht, so der Verteidiger in der Halbzeitpause vom Spiel gegen Hartberg: „Ich habe recht viel gespielt und brauche die Frische dementsprechend für Mailand“. Über das bevorstehende Duell gegen Topstar Rafael Leao sagt Dedic: „Das wird ein anstrengendes Spiel und ein gutes Duel zwischen mir und ihm“.