Defensiv-Chaos beim FCB: Den Bayern fehlt der Abwehrboss

NIKLAS SÜLE

Die Zukunft in der Bayern-Abwehr soll eigentlich Niklas Süle heißen. Noch tut sich der 25-Jährige aber schwer, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Nach seinem Kreuzbandriss 2019 musste er fast ein Jahr pausieren und auch in dieser Saison warfen ihn kleinere Verletzungen und ein positiver Corona-Test zurück. Sowohl was Leistung, aber auch was Lautsprecher-Qualitäten angeht, ist es für Süle zum Abwehrchef noch ein weiter Weg.

LUCAS HERNANDEZ

Lucas Hernandez wird beim Thema Innenverteidiger gerne mal völlig außer Acht gelassen, da der Franzose als solcher bei den Bayern kaum in Erscheinung tritt. Von seinen 42 Pflichtspieleinsätzen für den Rekordmeister bestritt Hernandez nur 15 in der Innenverteidigung – in dieser Saison sogar nur drei. Zumeist gibt der Rekordeinkauf der Bayern den Vertreter von Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite.

BENJAMIN PAVARD

Ähnlich verhält es sich bei Benjamin Pavard. Der 24-Jährige ist seit der Versetzung von Joshua Kimmich auf die Sechs als Rechtsverteidiger gesetzt und erfüllte diese Rolle in der Vergangenheit so souverän, dass eine Rückkehr in die Innenverteidigung bisher nie ein Thema war. Zuletzt schwankten die Leistungen des Franzosen zwar, da es für die rechte Abwehrseite allerdings keine echten Alternativen gibt, wird sich an Pavards Situation so schnell nichts ändern.

TANGUY NIANZOU

Mit Tanguy Nianzou haben die Bayern im Sommer noch ein Riesentalent für die Innenverteidigung verpflichtet. “Er wird in spätestens ein bis zwei Jahren Stammspieler sein”, prognostizierte Ralf Rangnick Ende September bei Sky. Bisher blieben die Qualitäten des 18-Jährigen allerdings noch verborgen, da er seit Monaten aufgrund einer Oberschenkelverletzung bzw. eines Muskelbündelrisses ausfällt.

Bayern suchen nach Verstärkung

Genügend Alternativen hätten die Münchner in der Innenverteidigung also, dennoch scheint man dem vorhandenen Personal langfristig nicht zuzutrauen, die Abwehr wieder zu stabilisieren. Der FC Bayern streckt nämlich bereits die Fühler nach einer Verstärkung für die Defensive aus. Dayot Upamecano von RB Leipzig soll beim FCB hoch im Kurs stehen.

Dennoch benötigt Hansi Flick nun erstmal eine schnelle Lösung, um das Defensiv-Chaos in den Griff zu bekommen. Ein erster Ansatz dafür wäre womöglich ein bisschen mehr Kontinuität.

*Vom 15. Spieltag wurde bisher nur die Freitagspartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern gespielt. Alle anderen Mannschaften haben ein Spiel weniger.

Bild: Imago