Déjà-vu? Altach auf den Spuren der einstigen Abstiegsmannschaft

Der SCR Altach hat in der aktuellen Spielzeit der tipico Bundesliga keinen guten Start hingelegt. Nach neun gespielten Runden stehen die Vorarlberger mit nur fünf Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Im heutigen Duell gegen den SKN St. Pölten müssen endlich Punkte her.

Sechs Niederlagen in der Liga, dann auch noch das Cup-Aus gegen Viertligist Vienna: Es will einfach nicht laufen im Ländle. Im gesamten Verein macht sich große Enttäuschung und Unzufriedenheit breit.

Der verkorkste Saisonstart erinnert schwer an die Abstiegssaison 2008/2009. Weniger Punkte hatten die Vorarlberger zu diesem Zeitpunkt zuletzt damals. Die schwache Herbstsaison war dann auch ausschlaggebend für den Gang in die zweite Liga. Ein Déjà-vu, das man in Altach mit allen Mitteln verhindern will.