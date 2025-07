Del Toro gewinnt auch 3. Etappe der Tour of Austria

Isaac del Toro hat auf der dritten Etappe der Tour of Austria seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Der Mexikaner gewann am Freitag nach fast 143 Kilometern auf regennassen Straßen rund um die Stadt Salzburg in 3:39:27 Stunden vor dem US-Amerikaner Andrew August und seinem UAE-Teamkollegen Felix Großschartner. Großschartner behielt die Gesamtführung, liegt jedoch vor den zwei Schlusstagen nur noch drei Sekunden vor Del Toro. In der Bergwertung blieb Emanuel Zangerle in Front.

„Isaac hat am Schluss die frischeren Beine gehabt, hat die Etappe gewonnen. Ich habe das Trikot verteidigt“, sagte Großschartner im ORF-Interview. Del Toro hatte am Donnerstag bereits das zweite Teilstück für sich entschieden. „Morgen ist noch einmal eine brutal schwere Etappe. Ich glaube, das liegt mir ganz gut. Das Wichtigste ist, dass wir die Rundfahrt gewinnen. Ich denke, die Ausgangssituation ist ganz gut. Wenn es sich für mich nicht ausgeht, macht es hoffentlich der Isaac“, fügte Großschartner hinzu.

Beim Start vor dem Schloss Hellbrunn hatte es am Vormittag zu regnen begonnen, recht bald war es ein regelrechtes Schütten. Die erste Bergwertung in Faistenau gewann Astana-Profi Nikolas Winokurow vor dem Tiroler Zangerle, dann drehte sich die Reihenfolge bei der zweiten Wertung in Fuschl am See um. Um die beiden hatte sich eine sechsköpfige Spitzengruppe formiert, die mehr als eine Minute Vorsprung auf das Hauptfeld hatte. Gefahren wurde zumeist in der Regenjacke.

Del Toro zog am Gaisberg auf und davon

Das Feld mit Großschartner, Del Toro und dem starken UAE-Team fiel zunächst allmählich zurück, holte dann vor dem schwierigen Finale auf den Gaisberg aber wieder auf. 34 Kilometer vor dem Ziel wurden die Ausreißer geschluckt, UAE Emirates zog das Tempo an. Großschartner gelang der Schlussanstieg zunächst gut, an seinem Hinterrad hingen Del Toro und Rafal Majka. Dann setzte August eine Attacke, Großschartner kam nicht ganz mit. Auf den letzten 300 Metern zündete Del Toro den Turbo und ließ seine Konkurrenten scheinbar mühelos stehen.

Am Samstag steigt die vorletzte Etappe von Innsbruck ins Bergdorf Kühtai. 3.500 Höhenmeter stehen dabei auf dem sportlichen Menüplan, der wieder die Kletterer in den Blickpunkt rücken wird. Nicht mehr dabei sein wird der frühere MotoGP-Pilot Aleix Espargaro. Der Spanier, aktuell Honda-Testpilot, gab das Rennen am Freitag nach einem Sturz auf. Der 35-Jährige fuhr bei der Tour of Austria für das Team Lidl-Trek sein erstes Rennen als Profi.

(APA) Foto: GEPA