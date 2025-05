Del Toro verteidigt Giro-Führung auf vorletzter Bergetappe

Isaac Del Toro hat seine Führung beim Giro d’Italia auf der vorletzten Bergetappe souverän verteidigt. Der 21-jährige Mexikaner vom UAE-Team kam am Freitag nach 166 km von Biella nach Champoluc beim Tagessieg des Franzosen Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R) als Zweiter knapp vor seinem Konkurrenten Richard Carapaz (EF) ins Ziel. Del Toro parierte auf der 19. Etappe mit fast 5.000 Höhenmetern die Angriffe des Ecuadorianers und liegt in der Gesamtwertung nun 43 Sek. voran.

Del Toro und Carapaz kamen mit einem Rückstand von 58 Sekunden auf Ausreißer Prodhomme ins Ziel, die restlichen Mitfavoriten um Simon Yates (Visma) hatten einen Rückstand von 1:22 Minuten. Vor der letzten Bergetappe am Samstag scheint sich ein Zweikampf um das Rosa Trikot herauszukristallisieren, ehe die Italien-Radrundfahrt am Sonntag in Rom endet.

Zu Beginn des bergigen Teilstücks am Freitag setzte sich eine rund 30-köpfige Spitzengruppe ab, der auch Patrick Konrad angehörte. Der 33-jährige Niederösterreicher musste allerdings auf dem Col Saint-Pantaléon etwa 70 km vor dem Ziel abreißen lassen. Das Peloton mit den Topfavoriten lag zu diesem Zeitpunkt fast vier Minuten zurück, zog dann aber das Tempo an. Am vorletzten Anstieg auf den Col de Joux setzte sich Prodhomme, im April als Teamkollege von Felix Gall bei der Tour of the Alps in Lienz ebenfalls schon Etappensieger, in der Ausreißergruppe ab und fuhr als Solist Richtung Tagessieg.

Carapaz griff an, Del Toro hielt mit

Dahinter wehrte Del Toro einen ersten Angriff von Carapaz souverän ab, danach kontrollierten seine UAE-Teamkollegen das Geschehen. Am letzten Anstieg konterte Del Toro erneut eine Carapaz-Tempoverschärfung, das Duo setzte sich von den restlichen Topfavoriten ab und fuhr einige Sekunden an Vorsprung heraus.

Die Entscheidung um das Maglia Rosa wird am Samstag fallen. Dann stehen auf den 205 km von Verrés nach Sestriere rund 4.400 Höhenmeter auf dem Programm. Kurz vor dem Ziel muss das Fahrerfeld den Colle delle Finestre bezwingen, der 2.172 m über dem Meeresspiegel auch das Dach der Rundfahrt markiert. Die letzten acht Kilometer des insgesamt 18,4 km langen Anstiegs führen zudem über Schotter.

(APA)/Bild: Imago