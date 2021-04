Dembele erlöst Barca spät – Meisterschaftsrennen wieder komplett offen

via

Der FC Barcelona hat sich im Meisterschaftskampf in Spanien zurückgemeldet.

Die Katalanen gewannen dank eines Last-Minute-Treffers von Ousmane Dembele (90.) gegen Real Valladolid mit 1:0. Die Gäste agierten nach der Roten Karte für Oscar Plano ab der 79. Minute in Unterzahl. Damit liegt “Barca” (65) nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Atletico Madrid (66) und zwei Punkte vor Real Madrid (63). Am kommenden Samstag steigt in Madrid der “Clasico” zwischen Real und Barcelona.

