Dembele-Gala gegen Norwegen! Frankreich fixiert Gruppensieg

Mit einem Turbo-Triplepack von Ousmane Dembele hat Topfavorit Frankreich die norwegische B-Elf ohne Erling Haaland überrollt und sich zum Gruppensieger gekürt.

Der überragende Weltfußballer (7./20./32.) befeuerte den Traum vom dritten Titel beim unterhaltsamen 4:1 (3:1) in Abwesenheit von Nationaltrainer Didier Deschamps. Der Coach war zur Beerdigung seiner verstorbenen Mutter in die Heimat gereist.

Dembele traf jeweils aus ähnlicher Position gegen die nach einer radikalen Rotation fast komplett umgekrempelten Norweger. Es war der zweitfrüheste Dreierpack der WM-Geschichte nach dem Österreicher Ernst Probst 1954, der 24 Minuten benötigt hatte. Auch gelangen Dembele als erst drittem Franzosen drei Tore in einem WM-Spiel nach Just Fontaine (2x) und Kylian Mbappe, der diesmal als zweimaliger Vorbereiter glänzte.

Thelo Aasgaard (21.) verkürzte für Norwegen. Jörgen Strand Larsen (50.) scheiterte per Foulelfmeter an Torwart Mike Maignan. Eine Viertelstunde später wurde Dembele unter Applaus ausgewechselt, Desire Doue (90.+4) machte den Deckel drauf.