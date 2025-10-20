Dembélé vor Comeback bei CL-Gastspiel von PSG in Leverkusen

Ousmane Dembélé könnte am Dienstag (21.00 Uhr – live bei Sky – mit Sky Stream live dabei) in der Champions League sein Comeback im Dress von Paris St. Germain geben.

Der Gewinner des Ballon d’Or trat mit dem Titelverteidiger als Teil eines 21-köpfigen Aufgebots die Reise zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen an. Der Stürmerstar war aufgrund einer bei Frankreichs 2:0-Erfolg in der WM-Qualifikation gegen die Ukraine erlittenen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel seit 5. September außer Gefecht.

Dadurch verpasste der 28-Jährige mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro auch die Erfolge gegen Atalanta Bergamo (4:0) und beim FC Barcelona (2:1). Mit Désiré Doué hatte da ein weiterer Offensivkünstler verletzt passen müssen, der 20-jährige Franzose meldete sich aber am Freitag mit einem halbstündigen Einsatz beim Liga-3:3 gegen Straßburg zurück. Noch nicht im Einsatz war auch Kapitän Marquinhos, der am 22. September beim 0:1 in Marseille letztmals gespielt hat und sich nun auch Hoffnungen auf eine Rückkehr machen darf.

In der Ligue 1 lief es für den Tabellenzweiten zuletzt mit zwei Remis in Folge nicht nach Wunsch, im Gegenteil zur „Königsklasse“. Die Truppe von Trainer Luis Enrique ist eine von nur sechs, die nach zwei von acht Partien beim Punktemaximum halten und scheint auf Platz drei hinter Bayern München und Real Madrid auf. Leverkusen remisierte dagegen zweimal.

Bayer-Coach sieht „Möglichkeiten“

Neo-Trainer Kasper Hjulmand verteidigt eine Serie von sieben ungeschlagenen Pflichtspielen unter seiner Führung. „Wenn wir unser Spiel machen, haben wir Möglichkeiten. Aber es ist eine der besten Mannschaften der Welt“, sagte der Däne. Erschwert wird die Aufgabe durch Personalsorgen. Neben den Langzeitverletzten Exequiel Palacios und Axel Tape fehlen Malik Tillman, Lucas Vázquez und Nathan Tella. Offen ist der Einsatz von Patrik Schick und Jarell Quansah.

Wie PSG auf Sieg Nummer drei hofft Inter Mailand beim Raul-Florucz-Club Union Saint-Gilloise. Der 24-jährige ÖFB-Teamstürmer steht nach abgesessener Sperre vor seinem Debüt in der Champions-League, einem Bewerb, in dem er bisher nur in der Quali (dreimal mit Olimpija Ljubljana) gespielt hat. Ebenfalls makellos bleiben will Englands Topclub Arsenal zu Hause gegen Atletico Madrid. Die „Gunners“ haben die jüngsten sechs CL-Duelle mit spanischen Teams für sich entschieden.

Bei vier Punkten hält Manchester City vor dem Gastspiel bei Villarreal, dort gilt es, eine Serie von fünf sieglosen Auswärtspartien in der „Königsklasse“ zu beenden. Richten soll es vor allem Erling Haaland, der in zehn Pflichtspielen 14 Mal getroffen hat. Borussia Dortmund ist wie die „Citizens“ in den Bewerb gestartet und nimmt beim FC Kopenhagen den zweiten Sieg ins Visier. Marcel Sabitzer ist aus dem Mittelfeld des BVB aktuell nicht wegzudenken, fehlte nur in einem Saisonspiel. Zurück auf die Siegerstraße will Barcelona. Nach dem Rückschlag gegen PSG zählen im Heimspiel gegen Olympiakos Piräus nur drei Punkte.

(APA) / Bild: Imago