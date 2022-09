Yusuf Demir hat am Sonntag seine ersten Spielminuten für Galatasaray absolviert.

Der am Donnerstag zum Fußball-Großclub aus Istanbul gewechselte Wiener kam beim 3:2-Sieg gegen Kasimpasa beim Stand von 3:1 in der 77. Minute für den Belgier Dries Mertens aufs Feld. Galatasaray liegt in der Süperlig nach vier Siegen in sechs Runden am dritten Tabellenplatz.

(APA) / Bild: GEPA