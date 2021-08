Demir, Fati, Pedri & Co.: Barca gerüstet für eine Zeit ohne Messi

Ähnliches gilt für Neuzugang Memphis Depay. Viele Experten waren verwundert, dass Koeman seinen Landsmann unbedingt nach Barcelona holen wollte, denn der 27-Jährige hält sich gerne in ähnlichen Räumen auf wie Messi. In Lyon lief Depay meist im Sturmzentrum auf, ließ sich aber häufig fallen, um sie Bälle zu holen oder kam über den linken Flügel. Es wäre interessant gewesen zu sehen, wie das Zusammenspiel mit Messi funktioniert hätte, aber nun stellt sich die Frage (wahrscheinlich) nicht mehr und Depay kann seine Stärken sicherlich besser ausspielen.

Barca-Offensive immer noch üppig besetzt

Der Niederländer sollte zusammen mit Griezmann, Neuzugang Sergio Agüero, einem wiedererstarkten Ousmane Dembele und möglicherweise auch den Streichkandidaten Philippe Coutinho und Martin Braithwaite für reichlich Tore im Camp Nou sorgen. Selbst wenn der ein oder andere Verkaufskandidat den Verein in der aktuellen Transferperiode noch verlassen sollte, erscheint es durchaus möglich, dass der Messi-Abgang im Kollektiv aufgefangen werden kann.

Erst recht, wenn man bedenkt, dass die Katalanen noch zwei Mega-Talente im Kader haben, um die sie jeder (!) Topklub der Welt beneidet und die nun ohne Messi noch wichtigere Rollen einnehmen werden. Die Rede ist natürlich von Pedri und Ansu Fati. Der 18-jährige Pedri kam vor einem Jahr aus der zweiten spanischen Liga und startete richtig durch.

Die Zukunft in Barcelona gehört Pedri und Fati

Sowohl bei den Katalanen als auch in der spanischen Nationalelf bei der Euro und aktuell den Olympischen Spielen ist der Youngster gesetzt und hat dabei sogar Ex-Bayern-Star Thiago auf die Bank verdrängt. Pedri erinnert an Andres Iniesta und ist schon jetzt der vielleicht spannendste Teenager im Weltfußball. Pedris großes Plus ist, dass er sowohl im Mittelfeld als auch in der offensiven Angriffsreihe auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann und mit seinen Pässen immer für Gefahr sorgt.

Der gleichaltrige Ansu Fati gilt bereits seit seinem Profidebüt im August 2019 im Alter von 16 Jahren, 9 Monaten und 25 Tagen als legitimer Messi-Nachfolger. In der vergangenen Saison gelangen ihm in den ersten zehn Pflichtspielen in La Liga und Champions League fünf Treffer und vier Vorlagen, ehe eine hartnäckige Meniskusverletzung letztlich sogar das Saisonende bedeutete. Doch Barcas jüngster Profi-Debütant macht laut der Marca große Fortschritte und trainiert wieder mit dem Ball. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining soll zeitnah erfolgen.

Schlüpft Demir in Messis Rolle?

Fati und Pedri sind die Zukunft in Barcelona, aber auch ein junger Österreicher könnte ein wichtiger Teil der neuen Ära sein. Die Rede ist vom ebenfalls erst 18-jährigen Yusuf Demir, den Barca in diesem Sommer von Rapid Wien für 500.000 Euro ausgeliehen hat. In zwölf Monaten können die Spanier den kleinen Linksfuß für zehn Millionen fest verpflichten.

Und das könnte sogar ein Schnäppchen werden, denn in der Vorbereitung spielt der Messi-Fan bisher groß auf und zählt zu den absoluten Gewinnern im Koeman-Team. Nicht nur beim Testspielsieg gegen den VfB zeigte Demir seine Klasse und war Dreh- und Angelpunkt der Barca-Offensive. Beim 3:0-Sieg erzielte er auch einen Treffer.

“Wenn er sich so entwickelt, wie er es in der Vorbereitung getan hat, dann könnte das der Fall sein. Wir wussten, dass er jung, gut und talentiert ist. Wir mögen gute talentierte Spieler – das ist die Zukunft des Klubs. Er wird gut arbeiten und Einsatzchancen bekommen”, erklärte Koeman wenige Tage nach dem Test auf die Frage, ob Demir Einsatzchancen bei den Profis bekommen wird.