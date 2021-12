Demir nicht im Barca-Kader gegen Elche

Yusuf Demir fehlt im Kader des FC Barcelona beim Heimspiel gegen den FC Elche. Der Grund? Eine Magenverstimmung, wie Barcelona eine Stunde vor Spielbeginn via Twitter bekannt gab.

LATEST NEWS | @yusufdemir_10 is out for today’s #BarçaElche due to an upset stomach pic.twitter.com/ML4fLSwNMv — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2021

Wegen einer Klausel im Leihvertrag von Yusuf Demir wird der Youngster beim FC Barcelona wohl bis Februar ohnehin nicht mehr zum Einsatz kommen. Der 18-Jährige, aktuell nur leihweise in Barcelona, stand in dieser Saison in neun Pflichtspielen auf dem Platz. Im Vertrag des spanischen Top-Klubs mit Rapid Wien ist eine Kaufpflicht über knapp zehn Millionen Euro enthalten, die beim nächsten Einsatz von Demir greifen würde. Das Geld wird aber dringend für die geplante Transfer-Offensive der Katalanen im Winter gebraucht.

Bild: Imago