Yusuf Demir hat ein Tor zum Finaleinzug von Galatasaray Istanbul im türkischen Fußball-Cup beigetragen.

Der 21-jährige Wiener wurde am Dienstag beim 5:1-Auswärtssieg im Halbfinale bei Konyaspor in der 73. Minute eingewechselt und traf in der 91. Minute zum Endstand. Demir hatte auch schon in der Cup-Gruppenphase ein Tor erzielt. Der Finalgegner wird am Donnerstag zwischen Trabzonspor und Göztepe Izmir ermittelt.

(APA) Foto: Imago