Demirs Marktwert steigt auf über 10 Millionen Euro

Für Yusuf Demir ist mit dem Wechsel vom SK Rapid Wien zum FC Barcelona ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Zunächst für Barcas B-Team vorgesehen, rückte der ÖFB-Teamspieler nur wenige Wochen nach seinem Transfer zu den Profis auf. In der Vorwoche feierte der 18-Jährige beim 0:0 gegen Benfica sein Startelf-Debüt in der Champions League.

Im kommenden Sommer könnten die Katalanen den Offensivspieler für 10 Millionen Euro fest verpflichten. Laut transfermarkt.at liegt Demirs Marktwert mittlerweile bei zwölf Millionen Euro. Vor seinem Wechsel zu Barca hatte das Offensivtalent einen Marktwert von acht Millionen Euro.

Mit diesem zweistelligen Marktwert belegt Yusuf Demir Platz zehn der wertvollsten Spieler aus Österreich. Die Rangliste wird von Real-Star David Alaba angeführt. Alabas Marktwert liegt bei 55 Mio. Euro. Marko Arnautovic verliert hingegen an Marktwert und liegt mit 7,5 Mio. Euro nur noch auf Platz 16.

In seiner Altersklasse (Jahrgang 2003) schaffte Demir bereits den Sprung in die Top 10. Der 18-Jährige rangiert auf Platz acht der wertvollsten Spieler des 2003er Jahrganges. Angeführt wird diese Tabelle von drei Stars aus der Deutschen Bundesliga: Jude Bellingham (BVB) vor Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) und Jamal Musiala (FC Bayern).

