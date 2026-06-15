„Den Zwerg überrollt“: Internationale Pressestimmen zum deutschen WM-Auftakt

Die DFB-Auswahl startet ihre WM-Mission mit einer 7:1-Torparty gegen Außenseiter Curacao. Die Weltpresse wertet den Auftritt des Teams von Julian Nagelsmann in Houston als „klare Botschaft“ an die Konkurrenz. Internationale Pressestimmen zum deutschen Auftaktsieg im Überblick:

ENGLAND

Daily Mail: „Der gnadenlose viermalige Weltmeister erteilt dem Außenseiter in Houston eine brutale Lektion bei der Weltmeisterschaft, die Mannschaft von Julian Nagelsmann sendet ihren Rivalen eine klare Botschaft.“

The Sun: „Kai Havertz trifft doppelt, der viermalige Weltmeister übersteht einen frühen Schock und überrollt den Fußball-Zwerg.“

The Guardian: „Curacao genießt seinen Moment, doch Havertz und das kompromisslose Deutschland kennen keine Gnade. (…) Nagelsmann wird zufrieden sein, dass von allen Teilen des Spielfelds Gefahr ausging – ein halbes Dutzend verschiedener Torschützen zeugt davon –, doch es versteht sich von selbst, dass wesentlich ernsthaftere Prüfsteine noch bevorstehen.“

BRASILIEN

O Tempo: „Deutschland beschert Curacao einen ‚Brasilien-Tag‘. Die viermaligen Weltmeister ließen die brasilianischen Zuschauer das Trauma erneut durchleben: Sie wiederholten das gnadenlose 7:1, das uns vor zwölf Jahren Tränen in die Augen getrieben hatte.“

Folha de Sao Paulo: „Das erneute 7:1 Deutschlands, diesmal gegen Curacao am Sonntag, hat Brasilien einmal mehr getroffen. Mit diesem erneuten Kantersieg ist die deutsche Nationalmannschaft zur torreichsten Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufgestiegen, obwohl sie weniger Teilnahmen vorweisen kann als die Selecao.“

Globoesporte: „Da sind sie wieder. Deutschland erlebt einen Schreckmoment gegen Curacao, legt aber in der zweiten Halbzeit los und wiederholt das historische Ergebnis von 2014.“

FRANKREICH

L’Équipe: „Zwischen dem viermaligen Weltmeister Deutschland und dem winzigen Curacao, das zum ersten Mal in seiner Geschichte zum großen globalen Turnier eingeladen wurde, gab es – wie erwartet – keine Überraschung. Weniger vorhersehbar war jedoch, dass die von Dick Advocaat trainierte Mannschaft gut eine Viertelstunde lang die Gewissheiten von Julian Nagelsmann und seiner Truppe ins Wanken brachte.“

Le Figaro: „Nachdem der erste kleine Schreck verdaut war, hat Deutschland gegen Curacao richtig aufgespielt.“

USA

New York Times/The Athletic: „Deutschland im siebten Himmel nach großem Sieg gegen Curacao“

Los Angeles Times: „Deutschland legt nach starkem Start von Curacao einen Torrausch hin“

USA Today: „Deutschland zerlegt WM-Neuling Curacao – der erste Kantersieg des Turnier.“

MEXIKO

El Universal: „Curacao erlebt einen historischen Moment: Es erzielt sein erstes Tor bei einer Weltmeisterschaft. Als Außenseiter und vor der Herausforderung, gegen eine Großmacht wie Deutschland anzutreten, überraschte die Concacaf-Mannschaft alle.“

CURACAO

Curacao.nu: „Trotz der schweren Niederlage wird Curacao vor allem auf einen historischen Tag zurückblicken. Die Insel gab ihr Debüt bei einer WM-Endrunde und erlebte, wie Comenencia den ersten WM-Treffer für Curacao überhaupt erzielte. Zudem sorgten Tausende von Fans 90 Minuten lang für eine beeindruckende Stimmung in Houston.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Curacao träumt nach dem ersten WM-Tor kurz, dann bricht die deutsche Torlawine los. Ein Sieg zum Auftakt vertreibt die Geister der Vergangenheit und lässt unangenehme Erinnerungen verblassen, vor allem angesichts der letzten beiden Weltmeisterschaften, die jeweils in der Gruppenphase endeten.“

PORTUGAL

A Bola: „In Houston wurde Geschichte geschrieben … auf beiden Seiten. Curacao zeigte vor allem in der ersten Halbzeit viel Herz. Doch der Abstand zwischen den beiden Mannschaften war zu groß, als dass das Ergebnis etwas anderes als eine Demütigung hätte sein können.“

SPANIEN

Marca: „Deutschland erstickt die kleine Rebellion von Curacao mit souveräner Dominanz. Nagelsmanns Team lässt der karibischen Debütanten-Auswahl keine Chance. Curacao gab alles, was es hatte, doch wie zu erwarten war, reichte das nicht.“

SCHWEIZ

Blick: „DFB-Elf feiert Tor-Party gegen WM-Zwerg.“

Tagesanzeiger: „Deutschland überzeugt zum WM-Auftakt! Das Team von Nagelsmann wird seiner Favoritenrolle gegen Curacao gerecht und gewinnt souverän mit 7:1. Dank diesem Sieg sind die Deutschen auf dem besten Wege, sich erstmals nach 2014 wieder für eine K.o.-Phase bei einer WM zu qualifizieren.“

NIEDERLANDE:

De Volkskrant: „Curacao, das Land mit den wenigsten Einwohnern bei einer WM, erteilte dem vierfachen Weltmeister Deutschland für einen kurzen Moment eine Lektion. Denn ja, es dauerte wirklich eine Weile, bis Deutschland sich von dem Schreck erholt hatte und wieder das tat, womit es begonnen hatte: Curacao in einem mörderischen Tempo zu zermürben.“

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