Oliver Glasner und Crystal Palace im „Match of the Week“ zu Gast beim FC Fulham – am Sonntag ab 17:00 Uhr live

Bereits am Samstag trifft Aston Villa auf Tabellenführer Arsenal – ab 13:20 Uhr live

Ebenfalls am Samstag empfängt Leeds United den FC Liverpool – ab 18:20 Uhr live

Am Montag duellieren sich die Wolverhampton Wanderers mit Manchester United – ab 20:50 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Nach dem 1:0-Erfolg über Burnley steht für Oliver Glasner und Crystal Palace am Sonntag das „Match of the Week“ auswärts beim FC Fulham an. Die Cottagers mussten sich unter der Woche in einem spektakulären Neun-Tore-Spiel gegen Manchester City geschlagen geben und wollen nun gegen Glasners Team wieder punkten. Ob ihnen das gelingt oder ob die Eagles die Oberhand behalten, ist ab 17:00 Uhr live zu sehen.

Der PL-Samstag LIVE bei Sky!

Schon morgen ist Arsenal auswärts bei Aston Villa gefordert. Die Gunners feierten unter der Woche einen 2:0-Sieg gegen Brentford, während sich Aston Villa mit 4:3 gegen Brighton durchsetzen konnte. Bleibt das Team von Mikel Arteta auch im zwölften Ligaspiel in Folge ungeschlagen? Die Antwort darauf gibt es ab 13:20 Uhr live.

Am Samstagabend empfängt Leeds United den FC Liverpool. Zuletzt konnte Leeds den FC Chelsea mit 3:1 besiegen und geht mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit den Reds. Das Team von Arne Slot beendete seine Niederlagenserie kürzlich mit einem Sieg gegen West Ham, musste sich jedoch am Mittwoch mit einem 1:1 gegen Aufsteiger Sunderland zufriedengeben. Wer das Match für sich entscheiden kann, ist ab 18:20 Uhr live zu sehen.

Den Abschluss des 15. Spieltages bildet am Montag das Duell zwischen den Wolverhampton Wanderers und Manchester United. Nach dem gestrigen Unentschieden gegen West Ham sind die Reds nach wie vor auf dem achten Tabellenplatz, mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht hätten sie die Chance, sich in die Top fünf zu schieben. Die Wolves hingegen warten weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg. Dieses Spiel ist ab 20:50 Uhr live zu sehen – auch in UHD.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky-Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Manchester City und AFC Sunderland – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Playoff-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 15. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

13:20 Uhr: Aston Villa – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

ab 15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” mit dem Topspiel des Nachmittags Manchester City – AFC Sunderland live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United – FC Burnley live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: AFC Bournemouth – FC Chelsea live auf Sky Sport 8

18:20 Uhr: Leeds United – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – West Ham United live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: FC Fulham – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

Montag:

20:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

