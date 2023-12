Der 16. Spieltag in der Deutschen Bundesliga heute und morgen live auf Sky

Heute und morgen verabschieden sich die deutschen Bundesligisten in die Winterpause. Sky Sport überträgt alle neun Partien des letzten Spieltags des Jahres live (mit dem Sky X-Traumpass die Deutsche Bundesliga live streamen). Wie gewohnt stehen alle parallel stattfindenden Partien wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Ab 17:30 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer:innen heute auf die Begegnungen des Abends ein. Zum Auftakt treffen in der frühen Partie Werder Bremen und RB Leipzig aufeinander. Im Anschluss folgen die Spiele zwischen der TSG Hoffenheim und Darmstadt 98 sowie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05. Knapp ein halbes Jahr nach der verlorenen Meisterschaft am 34. Spieltag der Vorsaison hat der BVB die Chance, vor heimischem Publikum gegen den Gegner von damals den aktuellen Negativlauf in der Deutschen Bundesliga zu durchbrechen und mit einem positiven Erlebnis in die Feiertage zu gehen.

Der 16. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Dienstag:

17:30 Uhr: Vorberichte und SV Werder Bremen – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Mittwoch:

17:30 Uhr: Vorberichte und 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: VfL Wolfsburg – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

20:20 Uhr: VfB Stuttgart – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

20:20 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 5

20:20 Uhr: 1. FC Heidenheim – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Beitragsbild: Imago