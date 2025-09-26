Der 2. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky

Atletico Madrid gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Dienstag FC Pafos gegen Bayern München, Galatasaray Istanbul gegen Liverpool, Real Madrid zu Gast bei Kairat Almaty und viele weitere Spitzenspiele live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch empfängt Adi Hütter mit AS Monaco Manchester City ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem kommenden Mittwoch im Einsatz: Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund gegen Athletic Bilbao und FC Villareal gegen Juventus Turin – live & exklusiv bei Sky

Sky Sport Austria zeigt 17 der 18 Spiele zum zweiten Spieltag der UEFA Champions League live und exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz

Heimat der UEFA Champions League: 185 Matches der Königsklasse live bei Sky – holt euch jetzt Sky Stream

Der erste Spieltag der UEFA Champions League hat mit 67 Toren bereits für reichlich Spektakel gesorgt – und schon kommende Woche steht der nächste Matchday bevor. Am Dienstag ist der FC Bayern in Zypern beim FC Pafos zu Gast, während Atlético Madrid Eintracht Frankfurt empfängt. Am Mittwoch trifft Adi Hütter mit AS Monaco auf Manchester City, und Borussia Dortmund duelliert sich mit Athletic Bilbao. Spannung ist also garantiert! Sky überträgt 17 der 18 Spiele des zweiten Spieltags in der Ligaphase live & exklusiv – einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Atletico Madrid gegen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern zu Gast beim FC Pafos am Dienstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In einem spannenden Duell am ersten Spieltag musste sich Atlético Madrid erst spät dem FC Liverpool geschlagen geben. Eintracht Frankfurt hingegen feierte zu Hause eine beeindruckende Vorstellung gegen Galatasaray Istanbul. Können die Frankfurter auch am zweiten Spieltag glänzen – oder erweist sich das Team von Diego Simeone als eine Nummer zu groß? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls am Dienstag geht die Reise für den FC Bayern nach Zypern, wo der deutsche Meister auf den FC Pafos trifft. In der Bundesliga sind die Münchner weiterhin ohne Punktverlust, auch das Auftaktspiel der UEFA Champions League konnten sie für sich entscheiden. Setzen sie ihre Erfolgsserie nun auch gegen den zypriotischen Meister fort? Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Der FC Liverpool reist an diesem Spieltag nach Istanbul, wo das Team von Arne Slot auf Galatasaray trifft. Beide Mannschaften konnten in ihren heimischen Ligen bislang alle Spiele gewinnen. In der Königsklasse musste sich der türkische Hauptstadtklub zum Auftakt jedoch geschlagen geben – im Gegensatz zum englischen Meister. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Am frühen Abend empfängt Kairat Almaty Real Madrid. Der Champions League-Debütant geht als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Starensemble von Xabi Alonso. Gelingt den Kasachen dennoch die große Überraschung? Das Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Atalanta Bergamo – FC Brügge und ab 21:00 Uhr die Matches FC Chelsea – Benfica Lissabon, Bodø/Glimt – Tottenham Hotspur, Olympique Marseille – Ajax Amsterdam und Inter Mailand – Slavia Prag. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Adi Hütter mit Monaco gegen Manchester City und der BVB gegen Athletic Bilbao am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Eine große Aufgabe wartet am Mittwoch auf Adi Hütter und sein Team, wenn die Monegassen Manchester City und Trainer Pep Guardiola empfangen. Nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Brügge am ersten Spieltag wollen Mika Biereth und seine Teamkollegen die ersten Punkte in der Königsklasse sammeln – doch Erling Haaland und Co. haben etwas dagegen. Wer die Partie für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich trifft Borussia Dortmund auf Athletic Bilbao. Nach dem spektakulären 4:4-Unentschieden gegen Juventus Turin am vergangenen Spieltag sind die Borussen nun auf der Jagd nach dem ersten Dreier. Im Heimspiel gegen die Basken soll dieses Vorhaben gelingen. Fans können dieses Match live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Ebenfalls am Mittwoch trifft Juventus Turin auswärts auf den FC Villarreal. Während die Italiener bereits einen Punkt auf dem Konto haben, mussten sich die Spanier am ersten Spieltag Tottenham geschlagen geben und stehen somit noch ohne Zähler da. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 gezeigt.

In den weiteren Spielen am Mittwoch zeigt Sky ab 18:00 Uhr Union Saint-Gilloise – Newcastle United und FK Qarabag – FC Kopenhagen, sowie ab 21:00 Uhr Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven, FC Arsenal – Olympiakos Piräus und SSC Napoli – Sporting Lissabon. Sky Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die Sky Live-Spiele des 2. Spieltags der UEFA Champions League Ligaphase:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Kairat Almaty – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 3

Atalanta Bergamo – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Pafos – FC Bayern München live auf Sky Sport Austria 3

Galatasaray Istanbul – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 4

FC Chelsea – Benfica Lissabon live auf Sky Sport Austria 5

Bodø/Glimt – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 6

Olympique Marseille – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 7

Inter Mailand – Slavia Prag live auf Sky Sport Austria 8

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Union Saint-Gilloise – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 3

FK Qarabag – FC Kopenhagen live auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

AS Monaco – Manchester City mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao live auf Sky Sport Austria 3

FC Villareal – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 4

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven live auf Sky Sport Austria 5

FC Arsenal – Olympiakos Piräus live auf Sky Sport Austria 6

SSC Napoli – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 7

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Bild: Imago