Der 2. Spieltag in der Premier League mit dem London-Derby Arsenal gegen Chelsea am Wochenende live und exklusiv bei Sky

Sky zeigt wie gewohnt alle zehn Spiele in voller Länge, acht davon live

Das „Match of the Week” zwischen FC Arsenal und dem FC Chelsea am Sonntag ab 17:00 Uhr mit dem Sky Experten René Adler sowie Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 1 sowie exklusiv für Sky Q Kunden auf Sky Sport UHD

Liverpool gegen Burnley am Samstag ab 13:20 Uhr

Meister Manchester City gegen Aufsteiger Norwich City am Samstagnachmittag ab 15:50 Uhr

Daniel Bachmann mit Watford zu Gast bei Brighton & Hove Albion – Samstag ab 18:20 Uhr

Uli Hebel mit erstem Einsatz bei Brighton & Hove Albion gegen FC Watford

Umfassende Highlight-Berichterstattung des Premier League Spieltags auf Sky Sport News

Wien, 20. August 2021 – Am zweiten Spieltag wartet das nächste Saisonhighlight auf die Fans des englischen Fußballs, wenn die Stadtrivalen Arsenal und Chelsea aufeinandertreffen. Während die Blues mit einem souveränen 3-0 gegen Crystal Palace erwartungsgemäß in die neue Saison gestartet sind, unterlag der FC Arsenal sensationell beim Aufsteiger FC Brentford. Damit stehen die Gunners nach der enttäuschenden letzten Saison und der Anfangsniederlage bereits mächtig unter Druck gegen den Champions League Sieger.

Sky überträgt das „Match of the Week“ am Sonntag ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1 und exklusiv für alle Sky Q Kunden in brillanter UHD-Qualität auf Sky Sport UHD. Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte René Adler kommentieren die Partie und analysieren die Geschehnisse dann im Anschluss.

Neben dem Match of the Week überträgt Sky am Wochenende sieben weitere Partien live und alle Spiele des 2. Spieltags live in voller Länge.

Am Samstag trifft zunächst der FC Liverpool auf Burnley (ab 13:20 Uhr). Anschließend muss Norwich City beim Meister Manchester City antreten (ab 15:50 Uhr). Parallel spielen Leeds United und der FC Everton gegeneinander. Am Abend kommt es noch zur Partie zwischen Brighton & Hove Albion gegen Daniel Bachmanns FC Watford (ab 18:20 Uhr).

Am Sonntag stehen drei Live-Partien auf dem Programm: Southampton gegen Manchester United und Wolverhampton Wanderers gegen Tottenham Hotspurs, jeweils ab 14:50 Uhr sowie im Anschluss das „Match of the Week“ zwischen Arsenal und Chelsea ab 17:00 Uhr.

Das erste Montagsspiel der Saison bestreiten West Ham United und Leicester City. Sky überträgt die Partie live ab 20:50 Uhr.

Neben dem Live-Angebot werden Sky Sport und Sky Sport News in Highlight-Sendungen umfassend über die Premier League berichten. Sky Sport News zeigt am Samstag um 21:30 und am Sonntag um 20:30 eine Zusammenfassung der Spiele vom Tage.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Der 2. Spieltag der Premier League live bei Sky:



Samstag:

13:20 Uhr: FC Liverpool – FC Burnley live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Manchester City – Norwich City live auf Sky Sport 1

15:50 Uhr: Leeds United – FC Everton live auf Sky Sport 9

18:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Watford live auf Sky Sport 1

21:00 Uhr: Crystal Palace – FC Brentford (aufgezeichnet, auf Sky Sport 2)

23:25 Uhr: Aston Villa – Newcastle United (aufgezeichnet, auf Sky Sport 2)

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Southampton – Manchester United live auf Sky Sport 1

14:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport 2

17:00 Uhr: “Match of the Week” FC Arsenal – FC Chelsea live auf Sky Sport 1

19:30 Uhr: “What a strike” – die Highlight-Show auf Sky Sport 1

Montag:

20:50 Uhr: West Ham United – Leicester City live auf Sky Sport Austria 2

Artikelbild: Imago