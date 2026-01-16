Der 22. Spieltag der Premier League live auf Sky

Das Derby zwischen Manchester United und Manchester City am Samstag ab 13:20 Uhr live

Ebenfalls am Samstag empfängt Liverpool den FC Burnley – ab 15:50 Uhr live als Einzelspiel sowie in der „GOAL RUSH“ Konferenz

Tabellenführer Arsenal ist am Samstagabend zu Gast bei Nottingham Forest – ab 18:20 Uhr live

Aston Villa empfängt den FC Everton am Sonntag im „Match of the Week“ ab 17:00 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Streame die Premier League live mit Sky X!

Am Samstag trifft Manchester United im Derby auf Manchester City. Für United ist es das erste Ligaspiel unter Interimstrainer Michael Carrick, das Team steht auf Platz sieben und spielte zuletzt dreimal unentschieden. City ist seit zehn Spielen ungeschlagen, kam aber ebenfalls in den letzten drei Partien nicht über drei Remis hinaus. Kann Pep Guardiola das zweite Derby der Saison gewinnen oder gelingt United der Sieg? Die Antwort darauf gibt es ab 13:20 Uhr live.

Im Anschluss an diese Partie empfängt der FC Liverpool den FC Burnley. Die Reds sind derzeit seit neun Ligaspielen ungeschlagen und möchten ihre Serie gegen den Tabellenvorletzten weiter ausbauen. Ob das gelingt, ist ab 15:50 Uhr live zu sehen, sowohl in „GOAL RUSH“ als auch als Einzelspiel.

Die Premier League mit Arsenal und Aston Villa live

Zum Abschluss des Samstags tritt Tabellenführer Arsenal auswärts bei Nottingham Forest an. Die Gunners sind seit ihrer Niederlage gegen Aston Villa Anfang Dezember nun bereits seit sechs Spielen ungeschlagen und führen die Tabelle mit einem Vorsprung von sechs Punkten an. Die Tricky Trees beendeten zuletzt ihre Negativserie von vier Niederlagen mit einem Sieg gegen West Ham United. Dieses Spiel ist ab 18:20 Uhr live zu sehen.

Am Sonntag empfängt Aston Villa im „Match of the Week“ den FC Everton. Während die Villans aktuell auf dem dritten Tabellenplatz stehen, befindet sich Everton als Zwölfter im Tabellenmittelfeld. Bleibt Aston Villa auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen, oder gelingt es den Toffees nach zwei sieglosen Partien, wieder einen Sieg einzufahren? Die Partie wird ab 17:00 Uhr live übertragen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es der FC Liverpool und FC Burnley – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. In „GOAL RUSH“ wird es am Samstag auch die wichtigsten Szenen vom Spiel zwischen dem AFC Sunderland und Crystal Palace mit Oliver Glasner zu sehen geben. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 22. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester United – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Das Topspiel des Nachmittags FC Liverpool – FC Burnley in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League sowie als Einzelspiel auf Sky Sport 8

15:50 Uhr: FC Chelsea – FC Brentford live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

17:00 Uhr: “Match of the Week” Aston Villa – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

20:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Bild: Imago