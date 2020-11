Der 3. Spieltag der UEFA Champions League bei Sky: Der Mega-Hit Salzburg gegen FC Bayern München am Dienstag & Borussia Dortmund mit Erling Haaland bei Club Brügge am Mittwoch

Das Spiel des Jahres in Österreich! Das Super-Duell Salzburg gegen Titelverteidiger FC Bayern München am morgigen Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und als Scoutingfeed für Taktikfüchse auf Sky Sport 4

Österreich Premiere: Salzburg gegen Bayern ist die erste in Österreich produzierte Fußball-Übertragung in UHD & HDR

Marc Janko, Sky Experte und ehemaliger Salzburg-Torjäger, ist als Co-Kommentator neben Thomas Trukesitz im Einsatz

Sky Anchor Woman Constanze Weiss moderiert und die Sky Experten Hans Krankl & Andreas Herzog analysieren die Begegnung

Am Mittwoch, den 25. November erwarten die Weltstars Robert Lewandowski, Manuel Neuer & David Alaba Salzburg in München – ebenfalls live & exklusiv auf Sky

Club Brügge gegen Borussia Dortmund mit Erling Haaland, Jadon Sancho & Co. am Mittwoch ab 19:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Nur Sky zeigt alle Spiele und Tore der UEFA Champions League in der Original Sky Konferenz live

Fußball-Fans in Österreich haben seit der Auslosung in Nyon dem Tag entgegengefiebert. Morgen kommt es am dritten Spieltag der UEFA Champions League zum Mega-Hit Salzburg gegen den FC Bayern! Sky zeigt das Spiel exklusiv und in voller Länge. Am Mittwoch dürfen sich Sky Seher auf das Topspiel Borussia Dortmund gegen den belgischen Meister Club Brügge freuen. Zusätzlich zeigt nur Sky alle Spiele und Tore der dritten Runde in der Original Sky Konferenz.

Das Super-Duell Salzburg gegen den FC Bayern morgen live & exklusiv bei Sky

Es ist angerichtet für das Spiel des Jahres in Wals-Siezenheim! Die Bayern kommen mit ihren Weltstars für den morgigen Mega-Hit nach Österreich. Die Salzburger haben sich am Wochenende schon einmal für das Super-Duell warm geschossen. Mit 5:0 fegte man am Samstag die WSG Tirol vom Platz. Können die Salzburger auch gegen den amtierenden UEFA Champions League Sieger begeistern? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Taktikfüchse können den Mega-Hit über den Scoutingfeed auf Sky Sport 4 verfolgen. Sky Q Kunden können auf Sky Sport UHD bei einer Premiere dabei sein und das erste in Österreich produzierte UHD-HDR Fußballspiel in kristallklarer Qualität erleben.

Das zweite Aufeinandertreffen steht ebenfalls noch im November an. Das Team von Jesse Marsch erwartet am 25. November eine Herkulesaufgabe in München. Ob die Salzburger zum Favoritenschreck mutieren, kann ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Sky Dreamteam begleitet das Super-Duell in Salzburg

Der Sky Line-Up ist genau auf den Mega-Hit zugeschnitten. Sky Anchor Constanze Weiss moderiert den Hit aus dem Sky Studio. Unterstützt wird sie dabei von einem Sky Experten-Team der Extraklasse. Der ehemalige Bayern-Spielmacher Andreas Herzog und Goleador Hans Krankl sind als Sky Experten im Einsatz. Während Österreichs Rekordnationalspieler Andreas Herzog mit spannenden Insides über den deutschen Rekordmeister aufwartet, wird Österreichs Jahrhundert-Stürmer die Offensive des FC Bayern um Weltstar Robert Lewandowski genauestens analysieren. Thomas Trukesitz kommentiert zusammen mit dem ehemaligem Salzburg-Torjäger Marc Janko den Kracher.

Österreich Premiere: Das Super-Duell Salzburg gegen Bayern München in UHD & HDR

Sky Q Kunden erwartet ein Novum im österreichischem Fußball. Das Heimspiel der Salzburger gegen den amtierenden UEFA Champions League Sieger ist das erste Fußball-Spiel, das in Österreich im farbenreichen UHD-HDR (High Dynamic Range) produziert wird. Dafür werden 17 Kameras im Stadion positioniert, um das beste Fußball-Erlebnis vor dem Fernseher zu garantieren. Auch das Auswärtsspiel der Salzburger in München erstrahlt in UHD & HDR. HDR bietet den Zuschauern noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast. Fußballfans können so bei dem UEFA Champions League Hit in schwierigen Lichtverhältnissen aus Sonne und Schatten stets sämtliche Details des Spielgeschehens verfolgen. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte HD/UHD-Option.

Das Topspiel Club Brügge gegen Borussia Dortmund am Mittwoch exklusiv bei Sky

Auch am Mittwoch dürfen sich Sky Seher auf Spitzenfußball freuen. Der BVB ist zu Gast beim belgischen Meister, Club Brügge. Mit dabei ist Dortmunds Ausnahme-Stürmer Erling Haaland. Der in Salzburg zum Star gereifte Torjäger hat am vergangenen Spieltag mit seinem zwölften Champions-League-Treffer in seinem zehnten Spiel einen Rekord aufgestellt. Damit ist er erfolgreicher als die Mega-Stars Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi in ihren Anfangszeiten. Ob sich die Dortmunder auch gegen Brügge auf die Durchschlagskraft von Haaland verlassen können, ist am Mittwoch ab 19:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Soundoption als attraktives Zusatz-Angebot zur „Original-Stadionatmosphäre“

Bei beiden UEFA Champions League Topspielen steht Sky Sehern die frei wählbare Audio-Option wie gewohnt zur Verfügung, Dort können Sky Kunden, die die Königsklasse über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des 3. Spieltags der UEFA Champions League live

Alle weiteren Partien des 3. Spieltags, darunter neben der Begegnung Schachtar Donezk – Borussia Mönchengladbach unter anderem auch RB Leipzig – Paris Saint-Germain, Real Madrid – Inter Mailand und Atalanta Bergamo – FC Liverpool überträgt Sky an beiden Abenden in der exklusiven Original Sky Konferenz mit jeweils zwei Partien zur frühen Anstoßzeit um 18.55 Uhr und sechs Paarungen ab 21.00 Uhr.

Der 3. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky:

Dienstag, 3. November

18:30 Uhr

Lok Moskau – Atletico Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Schachtar Donezk – Borussia Mönchengladbach, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr

FC Salzburg – FC Bayern München, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1, auf Sky Sport UHD sowie als Scoutingfeed auf Sky Sport 4

20:55 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – Olympiakos Piräus, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Porto – Olympique Marseille, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Midtjylland – Ajax Amsterdam, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Atalanta Bergamo – FC Liverpool, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 4. November

18:30 Uhr

Zenit St. Petersburg – Lazio, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Basaksehir Istanbul – Manchester United, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr

Club Brügge – Borussia Dortmund, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2



20:55 Uhr

Chelsea – Stade Rennes, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Sevilla – FC Krasnodar, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Barcelona – Dynamo Kiew, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Ferencvaros Budapest – Juventus Turin, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

RB Leipzig – Paris Saint-Germain, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt auf Sky Sport Austria 2 an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live. Dazu ein Topspiel des jeweiligen UEFA Champions League Abends exklusiv und in voller Länge.

Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sind unter sky.at/ucl abrufbar.

Beitragsbild: GEPA