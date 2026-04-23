Der 31. Spieltag der Deutschen Bundesliga live auf Sky

Der 31. Spieltag der Deutschen Bundesliga & die 2. Deutsche Bundesliga live auf Sky Sport

Bayern München und Konrad Laimer müssen auswärts beim 1. FSV Mainz 05 mit Phillipp Mwene und Stefan Posch ran – ab 15:00 Uhr live bei Sky

Christian Ilzer und seine TSG Hoffenheim sind im „Tipico Topspiel der Woche“ beim HSV im Einsatz – ab 17:30 Uhr live bei Sky

Ebenfalls am Samstag spielt Augsburg mit Michael Gregoritsch gegen Eintracht Frankfurt – ab 15:00 Uhr live bei Sky

Am Flutlicht-Freitag empfängt RB Leipzig mit Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald Union Berlin – ab 19:30 Uhr live bei Sky

Streame die Deutsche Bundesliga mit Sky X live!

In der Deutschen Bundesliga steht der 31. Spieltag an. Die Bayern sind auswärts beim FSV Mainz 05 gefordert, Konrad Laimer trifft auf seine ÖFB-Teamkollegen Phillipp Mwene und Stefan Posch. Die Münchner krönten sich am vergangenen Wochenende dank der Niederlage des BVB und einem Sieg gegen Stuttgart zum Meister. Die Gastgeber stehen hingegen im gesicherten Mittelfeld, auf den Relegationsplatz haben sie ein Polster von acht Punkten. Ob die Bayern den 26. Sieg der Bundesligasaison einfahren können, sehen Fans live bei Sky.

Zeitgleich ist mit Michael Gregoritsch ein weiterer Nationalspieler im Einsatz, er trifft mit dem FC Augsburg auf Eintracht Frankfurt. Der FCA konnte seine Sieglosserie überwinden, am vergangenen Spieltag gab es ein 2:1 auswärts bei Bayer Leverkusen. Die Gäste aus Frankfurt brauchen im Kampf um die internationalen Plätze dringend Punkte, denn die Freiburger sind an ihnen vorbeigezogen. Kann Augsburg den nächsten Dreier einfahren oder holt sich Frankfurt die Big Points für das internationale Geschäft? Die Antwort gibt es live bei Sky.

Ilzer und Hoffenheim in Hamburg gefordert

Am Samstagabend steht wieder das „Tipico Topspiel der Woche“ auf dem Programm. Dann empfängt der Hamburger SV die TSG Hoffenheim unter der Führung von Christian Ilzer. Die Hanseaten würden gerne die Punkte im Volksparkstadion behalten und so einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Hoffenheimer hoffen nach dem Erfolg im Spitzenspiel gegen Dortmund weiter auf die Champions League-Qualifikation. Das Topspiel der Woche läuft live & exklusiv bei Sky.

Den Auftakt in den 31. Spieltag bestreiten RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin am Flutlicht-Freitag. Die Sachsen gewannen letzte Woche mit 3:1 gegen Eintracht Frankfurt. Es war der vierte Sieg in Serie für Leipzig. Diesen Samstag wollen sie gegen Union, das beim Debüt von Cheftrainerin Marie-Louise Eta mit 1:2 dem VfL Wolfsburg unterlag, gleich nachlegen und ihren Champions League-Platz behaupten. Ob ihnen das gelingt, sehen Fans live und exklusiv bei Sky.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga live bei Sky Sport

Flutlicht-Freitag

19:30 Uhr: RB Leipzig – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: 1. FC Köln – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: 1. FC Heidenheim – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: FC Augsburg – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga und 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Hamburger SV – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD und ab 17:45 Uhr im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago