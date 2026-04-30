Der 32. Spieltag der Deutschen Bundesliga live bei Sky

Der Meister aus München hat am Samstag den Tabellenletzten Heidenheim zu Gast – ab 15:00 Uhr live bei Sky

Zur selben Zeit kommt es zum wichtigen Duell um die Champions League-Plätze zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart

Michael Gregoritsch muss mit dem FC Augsburg zeitgleich auswärts bei Werder Bremen ran

Das „Tipico Topspiel der Woche“ bestreiten Bayer Leverkusen und RB Leipzig – ab 17:30 Uhr live zu sehen bei Sky

Streame mit Sky X!

Der 32. Spieltag steht in der Deutschen Bundesliga vor der Tür. Der FC Bayern München steht schon als Meister fest und trifft am Samstag um 15:30 Uhr auf das Schlusslicht aus Heidenheim. Während es für die Münchner in der Liga um nichts mehr geht, schöpfen die Heidenheimer nach dem Sieg über St. Pauli tatsächlich noch einmal Hoffnung im Abstiegskampf. Ob sie tatsächlich die übermächtigen Bayern auswärts ärgern können, sehen Fans live bei Sky.

Ebenfalls um 15:30 Uhr im Einsatz ist Christian Ilzer mit seiner TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer rangieren aktuell auf Rang fünf in der Tabelle und empfangen am Samstag den punktegleichen VfB Stuttgart, welcher den vierten Platz belegt. Dieser vierte Platz ist auch das Ziel beider Klubs, denn er garantiert die Teilnahme an der UEFA Champions League in der nächsten Saison. Die Hoffenheimer besiegten am vergangenen Spieltag den HSV mit 2:1, die Stuttgarter hingegen kamen zuhause gegen Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinaus. Wer kann sich im direkten Duell der Champions League-Aspiranten durchsetzen? Die Antwort gibt es live bei Sky.

Auch der FC Augsburg mit Stürmer Michael Gregoritsch ist am Samstagnachmittag gefordert. Der FCA reist an die Weser und spielt gegen Werder Bremen. Die Augsburger sind seit vier Partien ungeschlagen, auch wenn nur ein Sieg dabei heraussprang. Zuletzt trennte man sich mit 1:1 von Eintracht Frankfurt. Die Bremer machten in den letzten Wochen wichtige Schritte aus dem Tabellenkeller. Letzten Sonntag rangen Romano Schmid und Co. dem VfB Stuttgart einen Punkt ab. Die Begegnung zwischen Bremen und Augsburg läuft live bei Sky.

Am Samstagabend kommt es zum „Tipico Topspiel der Woche“ zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Die Werkself rangiert auf Platz sechs und hat zwei Punkte Rückstand auf Rang vier. Darum muss im Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Leipzig ein Dreier her. Leverkusen konnte sich zuletzt im Derby gegen den 1. FC Köln mit 2:1 durchsetzen. Die Leipziger besiegten Union Berlin souverän mit 3:1. Holt sich Leverkusen die wichtigen Punkte im Rennen um die Champions League-Plätze oder fixiert Leipzig um das ÖFB-Trio Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner mit einem Sieg die Qualifikation für die Königsklasse? Die Antwort gibt es ab 17:30 Uhr live & exklusiv bei Sky.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga bei Sky Sport:

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: FC Bayern München – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – Hamburger SV live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: Werder Bremen – FC Augsburg live auf Sky Sport Bundesliga 5

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Bayer Leverkusen – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD und ab 17:45 Uhr im „Tactical Feed“ auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago