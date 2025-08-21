Der 4. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Duell Red Bull Salzburg gegen den LASK am Samstag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Samstag das erste Oberösterreich-Derby der Saison zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried – ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Am Sonntag die Duelle WAC – SK Rapid, Austria Wien – TSV Hartberg und SCR Altach – Grazer AK 1902

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Samstag sowie am Sonntag Peter Pacult mit seinem Experten-Debüt in der ADMIRAL Bundesliga

Der vierte Spieltag in der ADMIRAL Bundesliga verspricht einiges an Spannung: Kann der LASK in Salzburg an das Erfolgserlebnis des letzten Wochenendes anknüpfen? Wer entscheidet das erste Oberösterreich-Derby zwischen Blau-Weiß Linz und Ried für sich? Und verteidigt der SCR Altach die Tabellenführung gegen den GAK? Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Red Bull Salzburg empfängt den LASK am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach dem ersten Punktgewinn gegen Austria Wien am vergangenen Spieltag will der LASK direkt nachlegen. Dafür muss das Team allerdings auswärts Red Bull Salzburg bezwingen. Die Mannschaft von Thomas Letsch ist noch ungeschlagen und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Ob die Bullen ihre Serie fortsetzen oder die Athletiker ihnen die erste Niederlage zufügen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit steigt in Linz das erste Oberösterreich-Derby der Saison. Blau-Weiß Linz, das punktelos am Tabellenende steht, empfängt Aufsteiger Ried, der sich mit einem Punkt nur einen Platz davor befindet. Kann Blau-Weiß die ersten Punkte der Saison sammeln? Die Antwort darauf gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Zudem können Fans die Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Der Bundesliga-Sonntag mit dem Experten-Debüt von Peter Pacult live & exklusiv bei Sky

Am Sonntag reist der SK Rapid nach Kärnten zum WAC. Unter Peter Stöger sind die Wiener in der Liga noch ungeschlagen und stehen punktegleich mit Altach auf dem zweiten Tabellenplatz. Können die Hütteldorfer ihre Serie ausbauen oder gelingt es den Lavanttalern, sie zu bezwingen? Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich trifft Austria Wien auf den TSV Hartberg. Die Veilchen sind aktuell noch sieglos und stehen mit einem Punkt aus drei Spielen auf Platz zehn. Gegen das Team von Manfred Schmid soll nun der erste Sieg her – doch die Steirer haben etwas dagegen. Diese Partie können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Im dritten Sonntagsspiel begrüßt Tabellenführer Altach den GAK in Vorarlberg. Nach dem Unentschieden gegen Rapid steht das Team von Fabio Ingolitsch weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze und möchte diesen Platz verteidigen. Dieses Match wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Ab 16:30 Uhr starten Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Peter Pacult mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Sonntags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 16. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

FC Red Bull Salzburg – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau-Weiß Linz – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Sonntag, 17. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FK Austria Wien – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SCR Altach – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Peter Pacult

Bild: GEPA