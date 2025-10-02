Der 6. Spieltag der deutschen Bundesliga am Wochenende live bei Sky

Am Flutlicht-Freitag empfangen TSG Hoffenheim und Christian Ilzer den 1. FC Köln – ab 19:30 Uhr live, auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Im „Tipico Topspiel der Woche“ empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern mit Konrad Laimer am Samstag ab 17:30 Uhr live

Ebenfalls am Samstag trifft Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer auf RB Leipzig – ab 15:00 Uhr live

Streame die deutsche Bundesliga mit Sky X

Am frühen Samstagnachmittag empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer RB Leipzig, die mit Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner antreten. Der BVB steht aktuell ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz, während die Leipziger mit einer Niederlage nur einen Rang dahinter lauern. Können die Borussen ihre starke Form beibehalten, oder setzen sich die Sachsen durch?

Am Abend trifft im „Tipico Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt auf den FC Bayern. Die Münchner stehen nach wie vor ohne Punktverlust an der Tabellenspitze und wollen auch das Duell gegen Frankfurt für sich entscheiden. Die Eintracht liegt auf dem vierten Platz und konnte am vergangenen Spieltag ein 10-Tore-Spektakel gegen Gladbach für sich entscheiden.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen TSG Hoffenheim und Christian Ilzer und dem 1. FC Köln

Bereits am Freitag begrüßen Christian Ilzer und Hoffenheim Aufsteiger Köln. Beide Teams sind aktuell punktgleich in der Tabelle – wer kann sich durchsetzen? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: TSG Hoffenheim – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Borussia Dortmund – RB Leipzig live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Bayer Leverkusen – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Werder Bremen – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: FC Augsburg – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 5

15:30 Uhr: Watch Party auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Eintracht Frankfurt – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago