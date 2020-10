Der 6. Spieltag der Tipico Bundesliga u.a. mit dem Traditionsduell Sturm Graz – LASK am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Am Samstag ab 16:00 Uhr Salzburg – WSG Tirol, St. Pölten – Ried und Hartberg – Austria Wien exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Rapid – Altach, Admira – WAC exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend das Topspiel der Runde Sturm – LASK live & exklusiv

Die Sky Experten am Wochenende: Walter Kogler und Andreas Herzog am Samstag sowie Manuel Ortlechner und Alfred Tatar am Sonntag

Wien, 29. Oktober 2020 – Zum Auftakt der sechsten Runde empfängt Salzburg die WSG Tirol. Das Team von Jesse Marsch thront ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Können die Tiroler dem Favoriten die Stirn bieten? Die Antwort gibt es am Samstag live auf Sky Sport Austria 2. Im zweiten Spiel empfängt die SV Ried den SKN St. Pölten. Der Aufsteiger musste in der Liga vier Niederlagen in Serie hinnehmen. Ob es für die Oberösterreicher gegen St. Pölten endlich wieder etwas zum Jubeln gibt, ist live auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Im dritten Samstagsspiel fordert der TSV Hartberg die Wiener Austria. Die Ost-Steirer sind noch ohne Saisonsieg. Ob dem Tabellenschlusslicht gegen die Veilchen der Befreiungsschlag gelingt, kann live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Alle drei Partien sind zusätzlich in der Original Sky Konferenz ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Am Sonntag greift Salzburg-Jäger Nummer 1, der SK Rapid, gegen den SCR Altach ins Geschehen ein. Dank dem Superstart mit 13 Punkten aus fünf Spielen kleben die Grün-Weißen an den Fersen des Serienmeisters. Das Duell in Hütteldorf wird live auf Sky Sport Austria 2 ausgestrahlt. In der zweiten Partie trifft die Admira auf den WAC. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams. Wer das Duell der Tabellennachbarn für sich entscheidet, wird live und exklusiv auf Sky Sport 3 übertragen. Beide Partien laufen zusätzlich ab 13:30 Uhr in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1.

Im letzten Spiel der Runde fordert der Vierte, Sturm Graz, den Tabellendritten LASK. Ob die Oberösterreicher ihren Platz im Duell der beiden Traditionsteams verteidigen können, ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 6. Runde der Tipico Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 31. Oktober 2020

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – WSG Swarovski Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

TSV Prolactal Hartberg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

spusu SKN St. Pölten – SV Guntamatic Ried, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experten: Walter Kogler & Andreas Herzog

Sonntag, 1. November 2020

13:30 Uhr:

SK Rapid Wien – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Thomas Trukesitz

Sky Experte: Manuel Ortlechner & Alfred Tatar

Artikelbild: GEPA