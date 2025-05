Spannung pur! Der Abstiegskampf der ADMIRAL Bundesliga im historischen Vergleich

Der Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga geht in die finale Phase. Drei Runden vor Saisonende kämpfen die WSG Tirol, Austria Klagenfurt, der GAK sowie der SCR Altach um den Klassenverbleib.

Die Ausgangslage in der Qualifikationsgruppe könnte nach 29 von 32 Runden kaum enger sein. Nur ein Punkt trennt den Viertletzten WSG Tirol von Schlusslicht Altach.

Der Tabellensituation entsprechend ist in den verbleibenden Runden alles offen. Das ist das Restprogramm der vier Abstiegskandidaten:

30. Runde: Austria Klagenfurt – WSG Tirol (Samstag – ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria)

31. Runde: TSV Hartberg – WSG Tirol (17.5. – um 17 Uhr live auf Sky Sport Austria)

32: Runde: WSG Tirol – GAK (23.5. – um 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria)

31. Runde: SCR Altach – Austria Klagenfurt (17.5. – um 17 Uhr live auf Sky Sport Austria)

32: Runde: Austria Klagenfurt – TSV Hartberg (23.5. – um 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria)

30. Runde: SCR Altach – GAK (Samstag – ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria)

31. Runde: GAK – LASK (17.5. – um 17 Uhr live auf Sky Sport Austria)

32: Runde: WSG Tirol – GAK (23.5. – um 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria)

30. Runde: SCR Altach – GAK (Samstag – ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria)

31. Runde: SCR Altach – Austria Klagenfurt (17.5. – um 17 Uhr live auf Sky Sport Austria)

32. Runde: LASK – SCR Altach (23.5. – um 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria)

Alle Abstiegs-Entscheidungen seit 2018/19 im Überblick

Seit der Einführung der Punkteteilung 2018/19 bot das Abstiegsrennen mehrmals große Spannung. Sky blickt auf den Fight um den Klassenerhalt in den letzten sieben Jahren.

Runde 29 von 32 – Saison 2023/24

In der vergangenen Spielzeit war das Abstiegsrennen drei Runden vor Schluss bereits so gut wie entschieden. Austria Lustenau lag bei neun zu vergebenen Punkten bereits acht Zähler hinter dem Vorletzten Altach. Letztlich stiegen die Vorarlberger in der 31. Runde fix ab.

Runde 29 von 32 – Saison 2022/23

Vor zwei Jahren spitzte sich der Abstiegskampf auf ein Duell zwischen dem SCR Altach und der SV Ried zu. In einem starken Endspurt holten die Rheindörfer bei drei verbleibenden Spielen noch fünf Zähler, während die Innviertler gar nicht mehr anschreiben konnten. Am Ende war für Ried nach der 31. Runde der Gang in die zweite Liga offiziell.

Runde 29 von 32 – Saison 2021/22

Das wohl denkwürdigste Saisonfinale in der Qualigruppe gab es im Frühjahr 2022. Drei Runden von Schluss sah der SCR Altach schon wie der sichere Absteiger aus, in einem packenden Endspurt holten die Vorarlberger allerdings noch sieben Zähler. Da auch die Konkurrenz aus Ried noch drei Unentschieden holte rückte die Admira um Coach Andreas Herzog am letzten Spieltag auf den letzten Rang und musste den Abstieg hinnehmen.

Runde 29 von 32 – Saison 2020/21

In der Spielzeit 2020/21 bahnte sich bereits drei Runden vor Saisonende ein Abstieg des SKN St. Pölten an. Die Niederösterreicher konnten in den letzten drei Matches nur noch einen Punkt holen und beendeten die Saison am Tabellenende. Die endgültige Entscheidung gab es in diesem Jahr allerdings in einem Relegations-Doppel, das St. Pölten deutlich gegen Austria Klagenfurt verlor (0:4, 0:1).

Runde 29 von 32 – Saison 2019/20

Ein kurioses Saisonfinale gab es vor fünf Jahren. Ähnlich wie heuer duellierten sich vier Klubs um den Klassenverbleib: SV Mattersburg, SKN St. Pölten, WSG Tirol und Admira Wacker. Drei Runden vor Schluss hatten die Südstädter die schlechtesten Karten. Ein Sieg und ein Unentschieden im direkten Duell gegen die WSG Tirol im letzten Saisonspiel bescherte der Admira doch noch den Klassenerhalt.

Auf dem Rasen mussten die Wattener den Gang in die 2. Liga antreten. Im Rahmen des Kommerzialbank-Skandals musste der SV Mattersburg allerdings die Bundesliga-Lizenz zurücklegen und Insolvenz anmelden. So konnte die WSG Tirol um Trainer Thomas Silberberger doch in der ADMIRAL Bundesliga bleiben.

Runde 29 von 32 – Saison 2018/19

Im ersten Jahr der Punkteteilung gab es drei Runden vor Saisonende einen Dreikampf zwischen der Admira, Wacker Innsbruck und dem TSV Hartberg. Mit zwei Siegen in den letzten drei Partien sicherten sich die Oststeirer eindrucksvoll den Klassenerhalt. Traditionsverein Wacker Innsbruck musste trotz eines 4:0-Sieges in der 32. Runde absteigen.

