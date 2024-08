Am Samstag ist Marc Janko als Sky Experte im Einsatz und Marko Stankovic feiert sein Debüt als Moderator in der ADMIRAL Bundesliga

Das Kärntner Derby zwischen dem Wolfsberger AC und Austria Klagenfurt am Samstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Am Samstag kommt es in Wolfsberg zum Kärntner Derby zwischen dem WAC und Austria Klagenfurt. Mit Dietmar Kühbauer konnten die Wolfsberger im Sommer einen prominenten Namen als Trainer verpflichten und wollen mit ihm zu alter Stärke zurückfinden. Wer das erste Derby der Saison für sich entscheiden kann, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Bereits ab 16:15 Uhr startet am Samstag die Vorberichterstattung für die Nachmittagspartien auf Sky Sport Austria 1. In der Steiermark trifft der TSV Hartberg auf den LASK. Die Linzer visieren in dieser Saison wieder einen Spitzenplatz in der Liga an, doch auch die Hartberger wollen erneut für positive Schlagzeilen sorgen. Wie sich die Linzer gegen die Elf von Markus Schopp schlagen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen dem SCR Altach und der WSG Tirol. Mit Philipp Semlic sitzt nach elf Jahren der Ära Thomas Silberberger nun ein neues Gesicht auf der Trainerbank der WSG. Können die Tiroler auch ohne ihren Langzeittrainer überzeugen? Die Antwort ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 3. August 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

TSV Egger Glas Hartberg – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

RZ Pellets WAC – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Marc Janko

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

