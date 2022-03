Der Auftakt der Meistergruppe jetzt LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria

Am Sonntag ab 13:30 Uhr Austria Wien – WAC, Austria Klagenfurt – SK Rapid und LASK – WSG Tirol exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Anschließend das Topspiel Salzburg – SK Sturm live & exklusiv

Alfred Tatar am Sonntag als Sky Experte im Studio

Am heutigen Sonntag dürfen sich Sky Seher:innen auf den Auftakt der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga freuen.

Am frühen Sonntagnachmittag feiert die Meistergruppe ihren Auftakt (ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass), wenn die Wiener Austria in Favoriten auf den WAC trifft. Nach der Punkteteilung trennen die beiden Teams gerade einmal zwei Punkte. Die Partie gibt es ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich startet auch der SK Rapid in die Meistergruppe. Erneut lautet der Gegner der Hütteldorfer Austria Klagenfurt. Ob die Kärtner diesmal das bessere Ende für sich haben, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem bestreitet der LASK nach dem Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa Conference League sein erstes Spiel der Qualifikationsgruppe gegen die WSG Tirol. Das Spiel gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Alle Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 übertragen.



Direkt im Anschluss wartet das Topspiel der 23. Runde auf Sky Seher:innen. Nach dem Aus in der UEFA Champions League trifft Salzburg in Wals-Siezenheim auf den zweitplatzierten SK Sturm. Können die Grazer überraschen und den Abstand zum Serienmeister auf sechs Punkte verkürzen oder gewinnt das Team von Matthias Jaissle in der heimischen Liga erneut? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Sonntag, 13. März 2022



13:30 Uhr:

FK Austria Wien – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

LASK – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA.