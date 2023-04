Der Auftakt der Meistergruppe heute ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria

Am Sonntag geht es ab 13:30 Uhr mit zwei Parallelspielen der Meistergruppe weiter. In Wien-Favoriten kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Austria Wien und dem LASK. Die Veilchen konnten erst in der letzten Runde des Grunddurchganges mit dem Derbysieg die Teilnahme an der Meistergruppe fixieren. Mit einem Erfolg gegen die Linzer könnte man nun Punktegleichstand mit der Kühbauer-Elf herstellen. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Zeitgleich spielt Austria Klagenfurt gegen Salzburg. Die Pacult-Elf steht wie im Vorjahr in den Top-6 und will sich im Kampf um die internationalen Startplätze eine gute Ausgangsposition verschaffen. Ob dies gelingt, kann live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden. Alle Partien sind zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.



Direkt im Anschluss wartet das Topspiel der 23. Runde auf Sky Seher:innen. In Graz trifft der SK Sturm auf den SK Rapid. Die Ilzer-Elf steht nach der Punkteteilung nur noch drei Punkte hinter dem Serienmeister aus der Mozartstadt und will das Rennen offen halten. Schaffen es die Grazer, mit einem Sieg weiterhin Druck auf Salzburg auszuüben? Die Antwort gibt es ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.



13:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1