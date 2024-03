Der Auftakt der Qualifikationsgruppe HEUTE LIVE auf Sky

Am Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen auf den Auftakt der Qualifikations- und der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga freuen.

Am Samstag ab 16 : 00 Uhr die Spiele der Qualifikationsgruppe mit Blau Weiß Linz – Austria Lustenau, SCR Altach – Austria Wien und WSG Tirol – WAC live & exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Der Start der Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstagnachmittag startet auch die Qualifikationsgruppe ins letzte Drittel der Saison, wenn es zur Neuauflage der 22. Runde zwischen Blau-Weiß Linz und der Lustenauer Austria kommt. In der Vorwoche konnten die Vorarlberger die Partie mit 2:0 für sich entscheiden. Ob Lustenau weiter an Boden im Abstiegskampf gutmachen kann oder den Linzern die Revanche gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4. Zeitgleich kommt es in Vorarlberg zum Spiel Altach gegen Austria Wien. Wie die Wiener auf die Enttäuschung über die knapp verpasste Meistergruppe reagieren, sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Im dritten Spiel des Tages trifft die WSG Tirol auf den WAC. Die Wolfsberger wollen auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison für sich entscheiden, während die WSG im Abstiegskampf dringend Punkte benötigt. Die Partie gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Alle Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 16. März 2024

16:00 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau Weiß Linz – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

Bild: GEPA