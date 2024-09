Die UEFA Europa League live auf Sky Sport Austria

Die Red Devils gegen Twente Enschede am Mittwoch live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Mittwoch die Spiele der ÖFB-Legionäre Stefan Schwab mit PAOK und Alexander Prass mit Hoffenheim live

Am Donnerstag Ajax Amsterdam – Besiktas Istanbul live bei Sky Sport Austria

Zudem am Donnerstag die Auftaktpartien der Top-Klubs Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur live bei Sky

Die Sky-Experten am ersten Spieltag der UEFA Europa League: Alfred Tatar am Mittwoch und Andreas Herzog am Donnerstag

Am ersten Spieltag der UEFA Europa League zeigt Sky 17 von 18 Spielen live

Sky überträgt in dieser Saison 323 UEFA Europa League und UEFA Conference League Spiele live – 306 davon exklusiv

Streame die UEFA Europa League mit dem Sky X-Traumpass!

Ab Mittwoch startet auch die UEFA Europa League in die neue Saison. Der neue Modus und zahlreiche Traditionsklubs versprechen spannende und emotionsgeladene Duelle ab dem ersten Spieltag. Sky überträgt in dieser Saison 323 UEFA Europa League und UEFA Conference League Spiele live – 306 davon exklusiv.

ManUnited gegen Twente Enschede mit Sky-Experte Alfred Tatar am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Zum Auftakt der UEFA Europa League trifft am Dienstag Manchester United auf Twente Enschede. Die Engländer, die 2017 den Europa-League-Titel holen konnten, wollen auch in dieser Saison international überzeugen. Wie sich die Red Devils am ersten Spieltag schlagen, können Sky-Zuseher:innen ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 sehen.

Parallel ist PAOK Thessaloniki mit ÖFB-Legionär Stefan Schwab bei Galatasaray zu Gast. In einem der lautesten Stadien der Welt kann sich der türkische Meister auf die Unterstützung seiner Fans sicher sein. Wer sich im türkisch-griechischen Duell durchsetzt, ist ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 6 zu sehen.

Zudem trifft am Dienstag der FC Midtjylland auf Hoffenheim. Der neue Klub von Alexander Prass möchte gegen den dänischen Meister mit drei Punkten in die neue Ligaphase der UEFA Europa League starten. Diese Partie sehen Sky-Zuseher:innen ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

In den weiteren Spielen am Mittwoch sehen Sky-Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie FK Bodø/Glimt – FC Porto, sowie AZ Alkmaar – IF Elfsborg und ab 20:50 Uhr Dynamo Kiew – Lazio Rom, OGC Nizza – Real Sociedad, PFC Ludogorets – Slavia Pragund und RSC Anderlecht – Ferencvárosi Budapest. Sky-Seher:innen können sich zudem auf die Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky-Anchor Johannes Brandl stimmt die Sky-Zuseher:innen am Mittwoch ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky-Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.

Die Top-Klubs Ajax, Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur in der Europa League am Donnerstag live bei Sky

Am Donnerstag ist Besiktas Istanbul bei Ajax Amsterdam zu Gast. Der türkische Pokalsieger möchte nach 2017, als man bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte, erneut in die K.O.-Phase der UEFA Europa League vordringen. Der erste Gegner auf dem Weg dorthin ist Gastgeber Ajax. Wie sich Besiktas zum Auftakt schlägt, ist ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Viktoria Pilsen. Die Frankfurter, die 2022 unter Oliver Glasner den Pokal holen konnten, haben auch in dieser Saison das Ziel, international zu überzeugen. Das Duell gegen die Gäste aus Pilsen ist ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zudem empfängt Tottenham Hotspur den FK Qarabag. Die Engländer starten vor eigenem Publikum erneut den Versuch, nach Jahrzehnten wieder einen internationalen Titel zu holen. Wie sich das Team aus dem Norden Londons schlägt, ist ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Donnerstag sehen Sky Kund:innen ab 18:00 Uhr die Partie Fenerbahce Istanbul – Union Saint-Gilloise, sowie Malmö FF – Glasgow Rangers und ab 20:50 Uhr Olympique Lyon – Olympiakos Piräus, SC Braga – Maccabi Tel-Aviv und Steaua Bukarest – FC Riga. Zuseher:innen können sich zudem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky-Anchor Michael Ganhör stimmt die Sky Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Sky-Experte Andreas Herzog analysiert für Sky-Kund:innen die Duelle am Donnerstag.

Mehr Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League als jemals zuvor bei Sky

Die Fans erleben in dieser Saison insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben. Sky zeigt in Österreich 185 Partien aus der Königsklasse mit Ilzer & Co. sowie den Superstars Mbappe, Kevin De Bruyne und Lamine Yamal. Damit präsentiert Sky in Österreich 91 % aller Spiele der UEFA Champions League. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League – 94% aller Spiele der beiden internationalen Wettbewerbe sind bei Sky zu sehen.

Der 1. Spieltag der UEFA Europa League live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Europa League am Mittwoch

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

FK Bodø/Glimt – FC Porto live auf Sky Sport Austria 2

AZ Alkmaar – IF Elfsborg live auf Sky Sport Austria 3

20:50 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Manchester United – FC Twente live auf Sky Sport Austria 2

FC Midtjylland – TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Austria 3

Dynamo Kiew – Lazio Rom live auf Sky Sport Austria 4

OGC Nizza – Real Sociedad live auf Sky Sport Austria 5

Galatasaray Istanbul– PAOK Thessaloniki live auf Sky Sport Austria 6

PFC Ludogorets – Slavia Prag live auf Sky Sport Austria 7

RSC Anderlecht – Ferencvaros Budapest live auf Sky Sport Austria 8

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Alfred Tatar

Die UEFA Europa League am Donnerstag

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 1

Fenerbahce Istanbul – Union Saint-Gilloise live auf Sky Sport Austria 2

Malmö FF – Glasgow Rangers live auf Sky Sport Austria 3

20:50 Uhr

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Eintracht Frankfurt – FC Viktoria Pilsen live auf Sky Sport Austria 2

Ajax Amsterdam – Besiktas Istanbul auf Sky Sport Austria 3

Tottenham Hotspur – FK Qarabag live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Lyon – Olympiakos Piräus live auf Sky Sport Austria 5

SC Braga – Maccabi Tel-Aviv live auf Sky Sport Austria 6

Steaua Bukarest – FC Riga live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Andreas Herzog

Bild: Imago