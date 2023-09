Der Auftakt in der Champions League heute live auf Sky u.a. mit PSG vs. BVB

Heute beginnt für Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer die Saison in der Königsklasse auswärts im Prinzenpark gegen Paris Saint-Germain. Außerdem startet Manchester City gegen Roter Stern Belgrad mit Kapitän Aleksandar Dragovic in die Mission Titelverteidigung. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der UEFA Champions League als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz. Sowohl am heutigen Dienstag als auch am morgigen Mittwoch startet die ausführliche Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

AC Milan – Newcastle United FC um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Young Boys Bern – RB Leipzig um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – Roter Stern Belgrad um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Feyenoord Rotterdam – Celtic Glasgow um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Lazio Rom – Atletico Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Barcelona – Royal Antwerpen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Shakhtar Donezk – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Julian Baumgartlinger

Beitragsbild: Imago