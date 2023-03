Der Auftakt in die Qualifikationsgruppe zwischen Hartberg und Lustenau heute live & exklusiv bei Sky

Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen auf den Auftakt der Qualifikations- und der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga freuen – streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!



Der Auftakt in der Qualifikationsgruppe mit TSV Hartberg – Austria Lustenau am Freitag

Am heutigen Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga in die heiße Saisonphase. In der Qualifikationsgruppe empfängt der TSV Hartberg die Lustenauer Austria. In der laufenden Saison steht die Bilanz dieses Duells bei einem Unentschieden und einem Sieg für den Aufsteiger. Ob die Oststeirer das direkte Duell ausgleichen können, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 31. März 2023

19:00 Uhr:

TSV Egger Glas Hartberg – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Lisa Perstaller

Sky Experte: Walter Kogler



Samstag, 1. April 2023

16:15 Uhr:

RZ Pellets WAC – SV Guntamatic Ried, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 2. April 2023

13:30 Uhr:

FK Austria Wien – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA