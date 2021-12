Der Boxing Day mit ManCity gegen Leicester City und Liverpool gegen Leeds United am Sonntag live und exklusiv bei Sky

Der Auftakt des Boxing Days: Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gegen Leeds United am Sonntag ab 13:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Premier League

Im Anschluss gastiert Ralph Hasenhüttl mit Southampton bei West Ham und Tabellenführer Manchester City empfängt Leicester City

Zusätzlich zu den Einzelspielen die Sonntags-Konferenz ab 15:30 Uhr live auf Sky Sport Premier League

Premier League: Boxing Day am 26. Dezember mit packenden Live-Fußball inklusive der Boxing Day Konferenz auf Sky Sport Premier League

Die Weihnachtsfesttage stehen an und mit ihnen eines der Sporthighlights bei Sky: Der legendäre Boxing Day in der Premier League mit der Boxing Day Konferenz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag begrüßen Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Manuel Baum um 13:00 Uhr die Zuschauer:innen. Den Start machen Jürgen Klopp und der FC Liverpool, die auf Leeds United treffen. Im Anschluss beginnt ab 15:30 Uhr die Übertragung der Konferenz mit fünf Spielen, darunter Manchester City gegen Leicester City, Norwich City gegen Arsenal und West Ham gegen Southampton. Alle Spiele sind neben der Konferenz auch als Einzelspiele verfügbar. Es folgt um 18:20 Uhr die Live-Übertragung der Begegnung zwischen Aston Villa und dem FC Chelsea. Das letzte Live-Spiel am Boxing Day tragen Brighton & Hove Albion und der FC Brentford aus.





Der 20. Spieltag folgt nur zwei Tage später, am 28. Dezember. Im „Match of the Week” empfängt Leicester City dann den FC Liverpool. Das Spiel kommentieren Florian Schmidt-Sommerfeldt und Sky Experte René Adler.



Am Neujahrstag wird der 21. Spieltag eingeläutet, ehe die Fans tags darauf, am 2. Jänner ab 14:50 Uhr eine 4er Konferenz, unter anderem mit den Begegnungen Brentford gegen Aston Villa und Southampton gegen Newcastle erwartet. Alle Spiele sind neben der Konferenz auch als Einzelspiele verfügbar. Im Anschluss kommt es dann zu einem der Saisonhighlights, wenn im Trainerduell Tuchel gegen Klopp die beiden Topteams Chelsea und Liverpool direkt aufeinandertreffen. Sky überträgt das „Match of the Week“ am 2. Jänner live und exklusiv ab 17:00 Uhr.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.



Der Boxing Day live auf Sky Sport Premier League:



Sonntag:

13:00 Uhr: FC Liverpool – Leeds United live auf Sky Sport Premier League

13:00 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Watford live auf Sky Sport 3



15:30 Uhr: Sonntags-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester City – Leicester City live auf Sky Sport 3

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Crystal Palace live auf Sky Sport 4

15:50 Uhr: Norwich City – FC Arsenal live auf Sky Sport 5

15:50 Uhr: West Ham United – FC Southampton live auf Sky Sport 6

15:50 Uhr: FC Burnley – FC Everton live auf Sky Sport 7



18:00 Uhr: Aston Villa – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League



20:30 Uhr: “What a strike!” – die Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League



20:55 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” auf Sky Sport News

