Der Bundesliga-Samstag HEUTE LIVE auf Sky

Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga am kommenden Wochenende live und exklusiv auf Sky Sport Austria

Am Samstag das Duell zwischen Hartberg und Blau-Weiß Linz ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Außerdem am Samstag Austria Wien – WSG Tirol und Altach – Austria Klagenfurt live bei Sky

Der Bundesliga-Samstag mit Sky-Experte Alfred Tatar live bei Sky

Bereits am Samstag kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Duell zwischen Hartberg und Blau-Weiß Linz. Beide Klubs mussten am vergangenen Spieltag eine knappe Niederlage hinnehmen und wollen wieder zurück auf die Erfolgsspur finden. Wem das gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Zeitgleich empfängt Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 die WSG Tirol. Die Veilchen wollen auch im dritten Spiel in Folge drei Punkte einfahren, während die Wattener den Weg zurück zum Erfolg suchen. Ebenfalls zur selben Zeit ist Austria Klagenfurt in Altach zu Gast. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Die Samstagspartien werden zudem in der Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:15 Uhr starten Moderator Michael Ganhör und Sky-Experte Alfred Tatar mit der Vorberichterstattung zum Bundesliga-Samstag live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Samstag, 26. Oktober 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky-Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

FK Austria Wien – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky-Experte: Alfred Tatar

Bild: GEPA