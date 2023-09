Der Bundesliga-Samstag mit SCR Altach – Sturm Graz heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Bundesliga-Samstag mit dem Sky Experten Peter Stöger live & exklusiv bei Sky Sport Austria.

Bereits am Samstag startet die ADMIRAL Bundesliga ab 16:00 Uhr in die 6. Runde. In Kärnten empfängt der WAC den TSV Hartberg. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen. Parallel kommt es bei WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz zum Kellerduell zwischen dem Tabellenelften und dem Tabellenletzten. Können die Wattener gewinnen oder feiert der Aufsteiger den ersten Sieg in der Bundesliga-Geschichte? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.





Ab 19:00 Uhr wird der Bundesliga-Samstag mit der Begegnung zwischen dem SCR Altach und dem SK Sturm komplettiert. Die Grazer könnten mit einem Sieg vorlegen und zumindest zwischenzeitlich an der Tabellenspitze stehen. Ob das Team von Christian Ilzer die Heimreise mit drei Punkten antreten kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Samstag, 2. September 2023



16:00 Uhr:

RZ Pellets WAC – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger



Sonntag, 3. September 2023



16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

LASK – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FK Austria Wien – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

