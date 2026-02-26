Der Klassiker der Deutschen Bundesliga am Samstag live und exklusiv bei Sky Sport

Im „Tipico Topspiel der Woche“ treffen Borussia Dortmund und Marcel Sabitzer auf Bayern München mit Konrad Laimer– am Samstag ab 17:30 Uhr live

Ebenfalls am Samstag: Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim gegen den FC St. Pauli – ab 15:00 Uhr live

Ebenfalls ab 15:00 Uhr live: Bayer Leverkusen gegen den 1. FSV Mainz 05 mit Stephan Posch und Phillipp Mwene

Der FC Augsburg mit Michael Gregoritsch gegen den 1. FC Köln am Flutlicht-Freitag ab 19:30 Uhr live – auch in UHD/HDR und Dolby Atmos

Streame die Deutsche Bundesliga mit Sky X live!

Am Samstagabend empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer im „Tipico Topspiel der Woche“ den FC Bayern München mit Konrad Laimer zum Klassiker. Während die Bayern ihre Generalprobe gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2 gewinnen konnten, musste sich der BVB mit einem 2:2 gegen RB Leipzig begnügen. Schafft es die Mannschaft von Niko Kovac, die Münchner zu besiegen und den Rückstand auf fünf Punkte zu verkürzen?

Am Samstagnachmittag empfängt Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim den FC St. Pauli. Nach dem Unentschieden gegen Köln am vergangenen Wochenende rangieren die Hoffenheimer weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz und wollen nun mit einem Sieg drei wichtige Punkte holen. Für den FC St. Pauli wäre ein Erfolg wichtig im Kampf gegen den Abstieg. Wer wird sich in diesem Duell durchsetzen?

Österreicher-Power in der Deutschen Bundesliga live auf Sky

Gleichzeitig treten Stefan Posch und Phillipp Mwene mit dem 1. FSV Mainz 05 auswärts bei Bayer Leverkusen an. Nach einer Niederlage und einem Unentschieden in den letzten beiden Partien wollen die Mainzer nun wieder einen vollen Erfolg einfahren. Leverkusen musste sich am vergangenen Wochenende mit 0:1 gegen Union Berlin geschlagen geben – kann das Team von Urs Fischer daraus Kapital schlagen?

Leopold Querfeld und Christopher Trimmel stehen am Samstag für den 1. FC Union Berlin auf dem Platz, wenn sie bei Borussia Mönchengladbach zu Gast sind. Können die Berliner an ihren Erfolg gegen Leverkusen anknüpfen und erneut drei Punkte mitnehmen? Währenddessen treffen Romano Schmid, Marco Friedl und Marco Grüll mit Werder Bremen im Kellerduell auf den 1. FC Heidenheim. Ein Sieg wäre für beide Teams im Abstiegskampf sehr wichtig.

Der Flutlicht-Freitag mit dem Duell zwischen dem FC Augsburg mit Michael Gregoritsch und dem 1. FC Köln

Bereits am morgigen Freitag trifft der FC Augsburg mit Michael Gregoritsch auf den 1. FC Köln. Die Augsburger setzten sich zuletzt dank eines späten Doppelschlags gegen den VfL Wolfsburg durch, während Köln nicht über ein 2:2 gegen Hoffenheim hinauskam. Gelingt Augsburg der dritte Sieg in Folge, oder kann Köln nach drei sieglosen Spielen endlich wieder einen vollen Erfolg feiern? Neben der regulären Übertragung wird die Partie auch in UHD/HDR und Dolby Atmos angeboten.

538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga auf Sky Sport

Ab dieser Saison überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga live in voller Länge, darunter neu alle Freitagabendspiele der Deutschen Bundesliga, die Sky Sport im Rahmen des „Flutlicht-Freitags“ präsentiert, sowie alle Samstagsspiele der Deutschen Bundesliga inklusive des „Topspiel der Woche“ am Samstag um 18:30 Uhr. Mit dem neuen interaktiven Service „My Matchday“ bietet Sky Sport die Einzelspiele am Samstagnachmittag wahlweise auch mit „Match-Alarm“ sowie in der Mehrfachbildansicht „Multiview“ alle Spiele in voller Länge auf einen Blick, sodass Fans kein Tor verpassen. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge. Darüber hinaus strahlt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz aus.

Die Deutsche Bundesliga am Wochenende live bei Sky Sport

Flutlicht-Freitag:

19:30 Uhr: FC Augsburg – 1. FC Köln live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Super Samstag:

14:00 Uhr: „Tipico Countdown“ auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Bayer Leverkusen – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

15:00 Uhr: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport Bundesliga 2

15:00 Uhr: Werder Bremen – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport Bundesliga 3

15:00 Uhr: TSG Hoffenheim – FC St. Pauli live auf Sky Sport Bundesliga 4

15:00 Uhr: „Multiview“ auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: „Tipico Topspiel der Woche“ Borussia Dortmund – FC Bayern München live auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

Bild: Imago