Der Derby-Sonntag mit historischen Wiener Derbys auf Sky

Zur Einstimmung auf das 331. Wiener Derby sorgt Sky für nostalgische Momente und blickt am Sonntag ab 8:30 Uhr auf sechs ganz spezielle Begegnungen der beiden Erzrivalen zurück

Endlich wieder Wiener Derby! Fast ein Jahr mussten die Fußball-Fans in Österreich auf das Spiel der Spiele in der Tipico Bundesliga warten. Am Sonntag ist es so weit: Der SK Rapid empfängt Austria Wien zum Duell der ewigen Rivalen.

Sky stimmt die Fans mit sechs besonderen Derbys auf das 331. Duell der Erzrivalen ein

Dietmar Kühbauer und Peter Stöger stehen bereits am Vormittag im Mittelpunkt. Allerdings nicht als Trainer, sondern als Spieler! Ein Highlight ist der 2:0 Auswärtssieg der Rapidler vom 23. Oktober 1996 als die Grün-Weißen zur gleichen Zeit in der Champions League Gruppenphase standen. Zudem dürfen sich Fußball-Fans auf das letzte Derby im altehrwürdigen Hanappi-Stadion sowie dem ersten Aufeinandertreffen im Allianz Stadion freuen.

Anhänger der Wiener Austria können noch einmal das 6:1-Schützenfest vom 16. Dezember 2018 erleben – den höchsten Derby-Erfolg seit Bestehen der Bundesliga. Ebenfalls ein Torfestival erwartet die Zuseher beim 5:2 Auswärtserfolg der Rapidler vom 12. August 2015. Den Abschluss bildet das vorerst letzte Derby aus dem Dezember 2019, bei dem sich beide Teams 2:2 unentschieden trennten.

16:30 Uhr:

SK Rapid Wien – FK Austria Wien, live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

