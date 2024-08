Der DFB-Pokal u.a. mit Energie Cottbus gegen Werder Bremen heute live bei Sky

Runde eins des DFB-Pokals steht an und für die deutschen Bundesligisten ist es zugleich das erste Pflichtspiel der Saison 2024/2025. Wer stolpert über einen unterklassigen Verein? Welcher vermeintliche Außenseiter sorgt für eine Pokalsensation? Auch in dieser Saison überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbes live, wahlweise als Einzelspiele und in den exklusiven Original Sky Konferenzen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele des DFB-Pokals live verfolgen.

Am heutigen Montag geht es mit der 1. Runde weiter. Mit dem Sky X-Traumpass den DFB-Pokal live streamen!

Montag:

17.30 Uhr: Original Sky Konferenz mit allen Spielen ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Mix

17.30 Uhr: TuS Koblenz – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 2 & 5

17.30 Uhr: Energie Cottbus – Werder Bremen live auf Sky Sport 3

17.30 Uhr: Kickers Offenbach – 1. FC Magdeburg live auf Sky Sport 4

20.30 Uhr: Vorbericht live auf Sky Sport 2

20.40 Uhr: Eintracht Braunschweig – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 2

22.45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Mix

Beitragsbild: Imago