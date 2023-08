Der erste Spieltag der Premier League mit Chelsea gegen Liverpool heute live bei Sky

Bewährtes Sky Experten Team mit Rene Adler, Mladen Petric und Raphael Honigstein auch in der kommenden Saison

Das „Match of the Week” an der Stamford Bridge am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein – Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Sky zeigt von Freitag bis Montag alle zehn Spiele des 1. Spieltags der Premier League live

Alle Premier League Spiele der Saison 2023/2024 in voller Länge, davon über 250 Partien live – nur bei Sky

Am Sonntagnachmittag steht um 17:00 Uhr das „Match of the Week“ an der Stamford Bridge an, wenn der FC Chelsea auf den FC Liverpool trifft.

Ab 17:00 Uhr begrüßen die Sky Experten Rene Adler und Raphael Honigstein gemeinsam mit Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the Week” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD.

Den Abschluss des ersten Spieltags bilden am Montagabend ab 20:50 Uhr Manchester United, bei denen Neuzugang und Ex-Sturm Stürmer Rasmus Højlund verletzungsbedingt fehlen wird, und die Wolverhampton Wanderers mit ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic. Sky zeigt von Freitag bis Montag alle zehn Spiele des 1. Spieltags der Premier League live.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich und Deutschland. Die Vereinbarung gilt bis einschließlich 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 1. Spieltag der Premier League bei Sky:

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Brentford – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

17:00 Uhr: „Match of the week“: FC Chelsea – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

