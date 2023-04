Der FC Hollywood ist zurück! Herzog: „Für mich haben die Bayern in der Sommerpause schon einen Fehler gemacht“

Beim FC Bayern München ist in dieser Saison wieder FC Hollywood angesagt – und zwar so eklatant wie schon lange nicht mehr. Die Neuer-Affäre, der Rauswurf von Trainer Julian Nagelsmann, der Maulwurf in der Kabine – und dann noch Mane vs. Sane. Für Sky Experte Andreas Herzog passierte der entscheidende Fehler bereits in der Sommerpause 2022.

„Es ist in den letzten Wochen extrem viel vorgefallen. Ich war selber einmal bei Bayern, da war es auch der FC Hollywood. Jetzt kommt mir das ähnlich vor. Für mich haben sie in der Sommerpause schon einen Fehler gemacht, wo sie nach dem Abgang von Lewandowski keine richtige Nummer neun geholt haben. Das war am Anfang der Kaderplanung ein gröberer Fehler. Jetzt ist es so, dass die Mannschaft 2023 die Konstanz überhaupt nicht wiederfindet“, erklärte Herzog.

FC Bayern München – Manchester City jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!