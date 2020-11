Der Free-to-Air Montag auf Sky im Zeichen des Mega-Hits FC Bayern vs Salzburg: “Die Abstauber“ begrüßen Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer & “Dein Verein“ u.a. mit Rasmus Kristensen

Der Mega-Hit in der UEFA Champions League zwischen dem Titelverteidiger Bayern München und den Salzburgern – live & exklusiv bei Sky – am kommenden Mittwoch wirft seinen Schatten voraus. Zwei Tage vor dem Superduell dürfen sich Sky Seher am Free-to-Air Montag auf eine Einstimmung der besonderen Art auf das deutsch-österreichische Derby freuen!

“Die Abstauber” wirbeln mit einer Spezialsendung vor dem großen Spiel mächtig Staub auf. Mittels Video-Schalte meldet sich Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer und erzählt, wie sich der österreichische Serienmeister auf das zweite Spiel gegen die Bayern einstellt.

Bei “Dein Verein” ist der kompromisslose Verteidiger Rasmus Kristensen zugeschaltet und gibt den Zusehern zwei Tage vor dem großen Match spannende Einblicke, wie man dieses Mal die Offensivpower der Bayern stoppen will.

Wie gewohnt kommen nicht nur Sky Seher in den Genuss der informativen und unterhaltsamen Sendungen. Auch Fußballfans, die noch kein Sky Abo haben, können den Bundesligamontag mit „Dein Verein“ und „Die Abstauber“ frei empfangbar verfolgen.

“Dein Verein” mit neuen, spannenden Rubriken

Wie gewohnt bietet „Dein Verein” exklusive Einblicke in das Innenleben der zwölf Bundesliga-Klubs. Zudem wartet „Dein Verein“ in dieser Saison mit neuen, spannenden Rubriken auf. Bei „Ana von uns“ geben Vereinslegenden ihre schönsten Geschichten zum Besten.

Die Zuseher von “Dein Verein” dürfen sich in der 8. Runde u.a. auf folgende Gäste freuen:

Rasmus Kristensen, Spieler FC Red Bull Salzburg

Spieler FC Red Bull Salzburg Manfred Fischer, Spieler CASHPOINT SCR Altach

Spieler CASHPOINT SCR Altach Marcel Holy, eSportler der Wiener Austria

Jeder der zwölf Klubs der Tipico Bundesliga hat eine eigene Ausgabe von „Dein Verein“. Die Ausstrahlung erfolgt immer montags: Die ersten sechs Folgen werden von 18:00 bis 19:30 Uhr ausgestrahlt, die anderen sechs von 20:15 bis 21:45 Uhr.

18:00: FC Red Bull Salzburg

18:15: spusu SKN St. Pölten

18:30: SK Puntigamer Sturm Graz

18:45: SK Rapid Wien

19:00: LASK

19:15: FK Austria Wien

20:15: FC Flyeralarm Admira

20:30: CASHPOINT SCR Altach

20:45: RZ Pellets WAC

21:00: TSV Prolactal Hartberg

21:15: SV Guntamatic Ried

21:30: WSG Swarovski Tirol

Ausführliches Informationsmaterial zu den jeweiligen Vereinen ist unter skysportaustria.at/deinverein/ zu finden.

„Die Abstauber” sind noch interaktiver

Der unkonventionelle Bundesliga-Talk wirbelt wieder ordentlich Staub auf. Die Abstauber begrüßen in der Rubrik „Ruf mich” an Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer. Außerdem holen sich die Abstauber in dieser Saison noch mehr Unterstützung von den Fußballfans vor den Bildschirmen. Konnten sich Seher in der Vergangenheit bei der bereits sehr beliebten Photoshop-Challenge an der Sendung beteiligen, laden die Abstauber in dieser Saison die Fans noch mehr dazu ein, mit den Hosts zu interagieren. Jeder kann Teil der Sendung werden!

In dem innovativen Diskussions-Format diskutieren wöchentlich drei Abstauber über die wichtigsten Ereignisse auf und neben dem Rasen. Neben den Sky Moderatoren Johannes Brandl und Johannes Hofer sind Florian Prokopetz, Jean-Claude Mpassy, Andreas Födinger, Lukas Traxler, Holger Hörtnagl, Martin Grath und Maximilian Ratzenböck Teil des Teams. In ,,Die Abstauber‘‘ können Fans durch ihre Social Media Aktivitäten Teil der Sendung werden. Die Sendung wird immer montags von 19:30 bis 20:15 Uhr zu sehen sein. ,,Die Abstauber” live und frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1 und zusätzlich im Livestream auf dem Facebook und YouTube Kanal von Sky Sport Austria sowie www.dieabstauber.at.