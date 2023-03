Der Free-to-Air Montag auf Sky: „Talk & Tore“ mit Günter Kreissl, Christian Früchtl und René Swete, „Die Abstauber“ & „Alles Taktik“ mit Sky Experte Walter Kogler

Der Free-to-Air Montag geht in die 21. Runde und auch am kommenden Montag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Talk & Tore“, „Die Abstauber“ & „Alles Taktik“ freuen.

Talk & Tore“ am Montagabend ab 20:15 Uhr mit Gastgeberin Kimberly Budinsky frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

„Alles Taktik“: Moderator Marko Stankovic liefert gemeinsam mit einem Gast jeden Montag messerscharfe Analysen

„Die Abstauber“ wirbeln um 19:30 Uhr den Spieltag auf

Moderatorin Kimberly Budinsky begrüßt mit Günter Kreissl, Christian Früchtl und René Swete eine hochkarätige Torhüter-Runde bei „Talk & Tore“. Als Leiter des Nachwuchsförderungsprogramms „Projekt 12“ und Head of Goalkeeping beim ÖFB hat der ehemalige Torhüter Günter Kreissl eine wichtige Rolle in der Entwicklung dieser Position in Österreich. Seine Erfahrungen und Einschätzungen wird auch Christian Früchtl teilen. Er ist im vergangenen Sommer vom FC Bayern zur Wiener Austria gewechselt, nachdem er den Großteil seiner Ausbildung beim Deutschen Rekordmeister absolvierte. Komplettiert wird die Runde von René Swete, der in der Winterpause seine aktive Karriere als Tormann beendete. Zuvor war er unter anderem beim TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga im Einsatz. Neben den Themen um die Torhüter in Österreich wird auch der 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga ausführlich besprochen.

„Talk & Tore“ wöchentlich frei empfangbar auf Sky Sport Austria 1

Die spannende Fußballdebatte wird wöchentlich nach den Bundesliga-Wochenenden ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt. Die Zuseher:innen erwartet ein interessanter Mix aus Exklusivsendungen fokussiert auf einen Gast und lebendigen Talkrunden. Wie der gesamte Bundesligamontag kann auch „Talk & Tore“ frei empfangbar verfolgt werden.Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen ab sofort Fragen an die Talkrunde richten.



Montag, 13. März 2023, 20:15 Uhr, Sky Sport Austria 1



„Alles Taktik“: Marko Stankovic moderiert das abwechslungsreiche Format am Free-to-Air Montag

Fußball-Fans kommen bei „Alles Taktik“ voll auf ihre Kosten. Der ehemalige Bundesliga-Profi Marko Stankovic moderiert um 19:00 Uhr das 30-minütige Format bei Sky Sport Austria. Gemeinsam mit einem Gast werden fußballerische Highlights des abgelaufenen Wochenendes analysiert und ein Ausblick auf anstehende Höhepunkte gegeben. In dem schnellen, abwechslungsreichen Format erwarten Sky Seher:innen zudem unterhaltsame Clips und Zuspieler.



Am Montag ist der Sky Experte Walter Kogler zu Gast bei „Alles Taktik“.



„Die Abstauber“ wirbeln die ADMIRAL Bundesliga auch in der Saison 2022/23 auf

Der unkonventionelle Bundesliga-Talk wirbelt wieder ordentlich Staub auf. Der Doppelpass mit den Zuseher:innen vor dem Bildschirm ist weiterhin ein Wesenskern der kultigen Abstauber. Die Seher:innen können sich beispielsweise bei der Photoshop-Challenge an der Sendung beteiligen. Das Motto: Jeder kann Teil der Sendung werden!



Das Abstauber Line-Up am Montag:

Jean-Claude Mpassy

Andreas Födinger

Holger Hörtnagl

Moderator Johannes Brandl begrüßt ab 19:30 Uhr die Zuseher:innen.